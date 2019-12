Vsetínský klub tak opustila florbalistka, která o sobě dávala vědět hlavně v závěru základní části loňské první ligy, kdy se často prosazovala v koncovce. Dařilo se jí rovněž v play off. Sedláčková v sezoně 2018-2019 nastoupila v sestavě Vsetína v 10 zápasech. V nich nastřílela 13 branek a na dalších 5 gólů přihrála.

Barbora Sedláčková se však letos do Vsetína dokonce už jednou vrátila. V polovině listopadu bojovala v extraligovém duelu v dresu Židenic proti Liberci. Zápas se hrál v rámci židenického projektu Návraty domů. Na výhře 9:3 svého nového týmu se podílela 2 brankami a 1 asistencí.

,,S florbalem jsem začínala na základní škole v Uherském Brodě. Na Slovácku v týmu 1. AC Uherský Brod jsem také odstartovala svoji kariéru. Tam jsem působila do šestnácti let. Poté jsem dvě sezony hrála za celek FBC Ostrava a půl roku jsem hostovala v brněnských Židenicích. Poslední dvě sezony jsem byla také členkou české juniorské reprezentace. Ve Vsetíně jsem působila od listopadu 2018. V dresu Valašek už jsem si ale v minulosti zahrála v některých letních turnajích,“ letmo představila svoji kariéru Barbora Sedláčková.

Té se v loňské sezoně nejvíc povedly zápasy s Třincem. ,,Ve Slezsku jsme sice prohrály 6:8, na domácí ploše jsme ale Severomoravanky porazily 6:5. Oba duely měly skvělý náboj i atmosféru. Potěšila mě i výhra na půdě lídra soutěže Bulldogsu Brno 6:4. Mrzí mě naopak porážka v Šitbořicích 3:6,“ přiznala útočnice Valašek.

Devatenáctiletá florbalistka, která má ráda čínskou kuchyni a pochutná si také na japonském sushi, vzpomíná i na pobyt v národním týmu juniorek.

,,V paměti mi určitě dlouho zůstane zápas proti Polsku o 3. místo na loňském mistrovství světa ve švýcarském St. Gallenu. Souboj o bronz jsme před 1100 diváky vyhrály 3:1 a já jsem v něm vstřelila třetí branku. Nezapomenutelné byly také bezprostřední oslavy zisku třetí příčky,“ užívá si ještě dneska úspěch Barbora Sedláčková.

,,A v ženské extralize jsem loni v družstvu FBC Ostrava proti Královským Vinohradům nasbírala šest kanadských bodů,“ zavzpomínala dále mladá útočnice, jež si kondici udržuje během a plaváním.

Sedláčková u florbalu zatím strávila dvě třetiny života. ,,Díky němu mám spoustu zážitků, poznala jsem nové kamarády a seznámila jsem se s přítelem,“ těší forvardku ze Slovácka.

A jak si rodačka z Uherského Brodu nejlépe odpočine? ,,V sauně, v bazénu, v posteli při dobrém filmu, nebo seriálu. Ráda také spím,“ nezapírá Barbora Sedláčková

Mladé florbalistce se daří i v letošní sezoně. Po maturitě a úspěšně složené zkoušce na brněnskou fakultu sportovních studií přestoupila do extraligových Židenic.

,,V létě jsem se připravovala individuálně. K židenickému družstvu jsem se přidala až v září. Nicméně do kolektivu jsem hned zapadla. Všechno je navíc jednodušší, protože se nám v elitní soutěži daří. Proto je reálné abychom postoupily do play off,“ nepochybuje útočnice celku z Brna, jež by se jednou chtěla podívat do jihovýchodní Asie, konkrétně do Indie a navštívit USA.

V letošním ročníku ženské extraligy Barbora Sedláčková v dresu Židenic zatím nastoupila v 11 zápasech. V nich dala 9 branek a připsala si 3 přihrávky. Díky této bilanci byla na konci listopadu před prosincovou reprezentační přestávkou čtvrtou nejproduktivnější hráčkou brněnského kolektivu v elitní ženské české florbalové soutěži.