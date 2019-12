Zatímco povolání mladého talentovaného brankáře Šimona Mizera je malým překvapením, v případě Miroslava Jurky se to čekalo.

„Zatímco pro Šimona to bude spíše sbírání zkušeností, pro Mirka na sklonku jeho kariéry to bude asi konečná v reprezentaci a nejlepší odměna,“ vnímá Poloz. „Pevně věřím, že se na šampionát dostane co nejvíce zuberských házenkářů. Je zajímavé, že hned čtyři z devíti právě nominovaných pochází ze samotné nevelké obce Zubří,“ poukázal kouč Robe.

Těžkou hlavu s nominací potvrdili i reprezentační trenéři.

„Rozhodnutí nebylo úplně jednoduché. Na některé posty máme k dispozici větší počet hráčů, na některé méně a my jsme se snažili nominaci vyvážit,“ zmínil jeden z trenérů české reprezentace Jan Filip.

Na EURO 2020 totiž podle soutěžního reglementu EHF mohou do bojů šampionátu zasáhnout jen hráči, kteří figurují na nominačních seznamech, které EHF uzavřelo 5. prosince. Při pohledu na soupis reprezentačních startů ale i ročníku narození nominovaných hráčů je znát, že se v případě českého výběru jedná o mix zkušených reprezentačních stálic a nadějných mladíků.

„Je to tak. O to jsme se snažili. Někteří hráči jsou velmi zkušení, někteří jsou ve středním věku a někteří jsou opravdu hodně mladí,“ shrnul Filip a dodal příklady: „Někteří hráči jsou v nominaci úplně poprvé a nemají odehrán v seniorské reprezentaci ani jeden zápas. Je to například Šimon Mizera, který se s námi bude připravovat v prosinci v Rožnově, nebo Jaroslav Trkovský, který v extralize podává výborné výkony, a přestože je věkem junior, myslíme si, že je na tom silově tak, že je schopný zvládnout utkání na mezinárodní úrovni.“

Zda některý z mladíků ale skutečně na EURO odcestuje rozhodně není jasné. „Jsou v nominaci. Šance tam je, ale samozřejmě budeme vycházet z osvědčeného kádru, který bude na některých pozicích doplněný z výběru, který na tomto seznamu máme. A toto doplnění budeme řešit po zápasech se Slovenskem,“ dodal Filip.

Národní tým se sejde až po vánočních svátcích v Rožnově a Zubří, tam ale budou trenérům chybět někteří hráči z první a druhé bundesligy. Znovu se tým sejde pak hned 1. ledna v Brně.

„V lednu do Brna si pozveme osmnáct hráčů a sedmnáct jich odjede do Vídně,“ vysvětlil Filip s tím, že i tato nominace je ještě momentálně zcela otevřená: „Na ledovou akci v Brně jsme zatím nominovali jen deset hráčů, dalších osm jmen vybereme po zápase se Slováky. Právě tam nás mohou někteří hráči svou výkonností přesvědčit,“ uzavřel Filip.

Nominace ČR pro EURO 2020: Brankáři: Galia Martin (G. Zabrze), Mrkva Tomáš (Bergischer), Adamík Artur (Besancon), Mizera Šimon (Zubří). Pivoti: Petrovský Leoš (Bergisher), Zeman Štěpán (Coburg), Užek Jan (Karviná), Šlachta Petr (Aue), Mojžíš Jan (Emsdetten). Levá křídla: Hrstka Jakub (Dessau), Kotrč Milan (Mare), Vančo (Elbflorenc), Zbránek Jan (Karviná). Pravá křídla: Číp Tomáš (Mare), Jurka Miroslav (Zubří), Poloz David (Aarau), Štěrba Jakub (Dormagen). Levé spojky: Trkovský Jaroslav (Lovosice), Patzel Vojtěch (Dukla Praha), Horák Pavel (Kiel), Solák Dominik (Karviná), Klíma Matěj (Dukla Praha). Střední spojky: Babák Tomáš (Bergisher), Bečvář Roman (Elbeflorenc), Zdráhala Ondřej (Wisla Plock). Pravé spojky: Kašpárek Stanislav (Szeged), Mubenzem (Hüttenberg), Piroch Tomáš (Kriens-Luzern).