Sestava Vsetína: Petra Evjáková, Daniela Adamcová, Nikola Kostková, Adéla Krchňáková, Jana Mikulajová, Martina Žůrková, Veronika Juřicová, Pavla Vavříková, Anna Kabeláčová, Natálie Štachová. Trenér: Jiří Žůrek.

Stále oslabenému Vsetínu opět scházela smečařka Klimešová a blokařka Jasná. Domácí hned zpočátku na Austin zatlačily a ujaly se několikabodového vedení, které se jim dařilo udržovat až do koncovky první sady. Za stavu 20:16 se ale Vsetín vzchopil, dokázal otočit stav na 23:22 a nakonec vyhrál 25:22. Ve druhé sadě Kylešovice zlepšíly hru a ujaly se sedmibodového vedení a i přes střídání v sestavě Vsetína jej udržely, a po výsledku 25:17 srovnaly na 1:1. Také třetí sada patřila domácím, které po vyrovnaném průběhu lépe zvládly koncovku a otočily stav na 2:1 ve svůj prospěch. Vsetín však ve čtvrté sadě zabojoval a podařilo se mu vyrovnat stav na 2:2. Rozhodující tie-break ale Vsetíňankám nevyšel a prohrály jasně 7:15 a celkově 2:3.

V odvetném duelu se Vsetín snažil soupeři porážku oplatit. Ve všech setech držel s Kylešovicemi krok, ale přece jen vyprodukoval více nevynucených chyb a výrazně zaostával také v úspěšnosti útoku. I přes řadu změn v sestavě nakonec prohrál ve třech setech.

„Podali jsme bojovný výkon, to je pravda, ale velmi zřetelně se ukázalo, jak moc nám Klimešová s Jasnou v obraně na síti a v útoku chybí. Jedinou hráčkou schopnou účinně útočit byla blokařka Mikulajová, ale v rozhodujících fázích hry jsme nedokázali přesně přihrát servis domácích, a ona se tak nedostala do hry. Ostatní holky nebyly na útoku příliš úspěšné, což domácí následně trestaly. Musíme si přiznat, že bez uvedených hráček nemáme v útoku příliš co nabídnout, a to nás celky z horní části tabulky teprve čekají. Absence klíčových hráček mě navíc nutí různě míchat sestavou, což k pohodě na hřišti také nepřispívá,“ zhodnotil venkovní utkání trenér Vsetína Jiří Žůrek.