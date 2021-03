„Každopádně situaci stále máme ve svých rukou. Navíc pokud Brno v dohrávce padne na Dukle, získáme jistotu již před duelem ve Frýdku-Místku. Na to se ale nechceme spoléhat a v reprezentační přestávce musíme dobře potrénovat a co nejlépe se připravit,“ burcuje spoluhráče 33letý zkušený házenkář, jenž v letošních 13 zápasech nastřílel, 40 branek.

„Je téměř jisté, že nás asi nemine souboj s některým z aktuálně nejsilnějších týmů. Popravdě si přeji, aby to hlavně nebyla Karviná, na kterou se nám ve vyřazovacích bojích dlouhodobě nedaří. Každopádně si nepřipouštím, že bychom v play-off chyběli. Stačilo nám to už jednou,“ stírá si jen při této myšlence pot z čela Tomáš Mičkal, jehož tým po 21 kolech okupuje sedmou příčku s 20 body.

S Lovosicemi jste ztratili cenný bod, i když jste devět minut před koncem vedli o čtyři body. Neměli jste to uválčit?

Rozhodně! Ale nejsme v optimální formě, je to stále jako přes kopírák, když ztrácíme body vlastními chybami v závěru. Každopádně je to velká ztráta a komplikace. Možná máme strach vyhrávat, když důležitých okamžicích zahazujeme velké šance. Asi je to v hlavách, balon v ruce je závěru horký, raději nic nezkusíme a pak to tak to dopadá.

Trenér byl na vás po utkání hodně naštvaný. Oprávněně?

Stoprocentně. V jeho pozici už asi neví, co s námi má dělat. Přitom v tréninku to vypadá slušně, vše děláme jak máme. Pak ale přijde zápas a my se sesypeme. Náš problém není o trenérovi, ten už naopak musí být z nás dost nešťastný.

V jaké pozici jste kolo před koncem?

Není ideální, na druhou stranu máme play-off pořád ve svých rukou! Nyní potřebujeme k jistotě vyhrát ve Frýdku-Místku, který ale také bude chtít bodovat. Ano, dlouhodobě se nám ve Slezsku daří, ale nyní náš čeká kvalitnější, posílený protivník s řadou zkušených hráčů. Spíše než pěknou házenou očekávám nervózní bitvu. Navíc to bude duel vložený mezi naše dva těžké zápasy Evropského poháru.

Umíte si představit, že by Zubří v play-off chybělo?

Neumím. Hrůza jen na to pomyslet. Už jsme si tento stav zkusili a není to nic pěkného. Popravdě jsme už nečekali výhru Brna v Jičíně.

Jaká je tato sezona z vašeho, individuálního pohledu?

Začátek byl dobrý, dařilo se mi. Ale pak přišly absence spojené s porodem mého prvního syna Bořka, karanténou a nakonec se zlomeným prstem na noze z Nového Veselí. Nyní se zkouším vrátit, ale pořád jej cítím a mám v hlavě. Do ideálu chybí hodně. Snad se to bude zlepšovat a týmu ještě více pomohu. Z pohledu rodinného je to skvělé, herně je na čem pracovat.

Co je potřeba v reprezentační přestávce vypilovat?

V neděli jsme dostali volno, abychom si vyčistili palice a přebrali současný stav. Očekávám ale, že před rozhodující fází sezony zapracujeme na oživení kondičky, proti běhavým soupeřům bude hodně potřeba. A co speciálního? Asi vše. V obraně to doteď za moc nestálo a v útoku jsme dělali žákovské chyby. Ani na metr jsme si nepřihráli. Toto je ale asi spíše v hlavách, neměli jsme formu.

Koho byste si přál nebo spíše nepřál v extraligovém čtvrtfinále play-off?

Určitě by se mi líbily Lovosice, ale ty asi skončí čtvrté a my už nemůžeme být pátí. Nyní si spíše nepřeji Karvinou. To už raději Plzeň a ještě lépe Duklu, kterou jsme letos porazili. Popravdě pokud se naše forma nezlepší, naše pozice nebude dobrá s nikým, taková malá sebevražda. Plzeň a Karviná jsou někde jinde než všichni ostatní.

Za chvíli váš čeká dvojzápas s Velenje. Dá se přes Slovince dostat do semifinále?

Proč ne, začíná se od 0:0 a míč je kulatý. Ale popravdě by to byl malý zázrak. Jestliže nyní nemáme na lídra extraligy Karvinou, tak Velenje je ještě o dvě tři třídy výše. Bude to fičák, který ale hlavně mladým může otevřít oči, jak se dělá házená. Věřím, že nedostaneme napráskáno, všichni se můžeme těšit na kvalitní házenou, kde se ze sebe pokusíme vymáčknout to nejlepší. Bude to svátek!

Jaký je váš osobní pohled do budoucna. Budete v další sezoně pokračovat?

Házená mě baví, třebaže je čím dál složitější ji skloubit s rodinou a prací. Smlouvu v Zubří mám podepsanou ještě na rok, ale kdo ví, co bude v létě. Přijde nový trenér. Kdo by to měl být ale nevím, nemám žádné konkrétnější informace.