I kvůli tomu zůstalo Robe pod pomyslnou postupovou čarou, v novém roce bude muset zabrat. „Je to průšvih, ale ne katastrofa. Prohráli jsme jeden zápas, ale rozhodující zápasy nás čekají až po Novém roce. Naším cílem dál zůstává postup do závěrečných bojů, mezi osmičku nejlepších,“ zopakoval kouč Zubří Michal Tonar. „V šatně jsem na všech viděl, jak jsou zklamaní, všichni věděli, kde byl zakopaný pes. Proto nyní nemělo cenu se více v tom všem patlat.“

Celý úterní duel byl pod taktovkou obran a připomínal zápasy 80. let minulého století, kdy celky málokdy dokázaly nasázet dvacet branek. V první části bylo dohromady k vidění 13 gólů, ve druhé již téměř dvakrát tolik.

„Kluci zaslouží velkou pochvalu za defenzivu, nasazení a urputnost, ale bohužel nic dalšího tam od nikoho nebylo,“ smutně konstatoval kouč.

Až na úvodní dvacetiminutovku přitom Valaši měli utkání pod kontrolou, místy vedli až o tři branky. Navrch měli ještě dvě minuty před koncem, ovšem Hranice třemi trefami otočily výsledek pro sebe a přinutily Valachy během vánoční přestávky k zamyšlení.

„Bohužel po smolné porážce s Brnem jsme sérii tří těžkých duelů s favority nezvládli, nebylo na čem se chytit. A ani nyní nás duel nezastihl v optimálním rozpoložení,“ připustil Tonar.

„Klíčové se ukázalo přesně to, co nás tíží poslední zápasy – špatná koncovka. A nyní se to ukázalo v plné nahotě, selhávali jsme na všech postech,“ bolí šéfa lavičky, který si odbyl také premiéru.

Poprvé koučoval svůj tým s kulichem na hlavě! „Podmínky v Hranicích jsou dlouhodobě vyhlášené, špatné. Rozhodně zde nebylo předepsané klima,“ poznamenal diplomaticky.

Od úterního odpoledne má tým volno do 4. ledna.

„Všichni si od házené odpočineme, vyčistíme si hlavu, sport jde nyní stranou. Je čas bilancování, hlavně si svátky užít. A ve zdraví,“ zdůraznil Tonar, který se ale na druhou fázi sezony těší a tým řádně připraví.

„Zde nás čekají rozhodující duely. Nyní lehce ztrácíme, ale je v našich silách zabrat a do osmičky se probojovat,“ burcuje.

Stejně jako je spokojen s úterním losem Evropského poháru.

„Byl nám příznivý, ekonomicky i sportovně. Viděl jsem poslední pohárový dvojzápas Považské Bystrice a určitě je to hratelný protivník. V přípravě jsme jej porazili, jsme favority. Na druhou stranu i s Hranicemi jsme v tomto čase jasně vyhrávali a nyní klopýtli. Musíme se pořádně připravit a udělat pro postup maximum,“ slíbil za sebe a kabinu fanouškům Michal Tonar.

„Snad bude situaci příznivá a konečně se rozhodne na hřišti a ne u zeleného stolu,“ dodal.

HRANICE – ROBE ZUBŘÍ 19:17 (6:7)

Nejvíce branek: Rumian 7/3, Čadra 3, Mucha 3 – Mořkovský 5, Hlinka 3, Hybner 3. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmimetrové hody: 4/3 – 0. Bez Vyloučení: 1:1. Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDEK: Frýdek-Místek – Nové Veselí 32:19 (16:11).

1. Karviná 12 10 0 2 351:288 20

2. Plzeň 11 8 1 2 350:304 17

3. Frýdek-Místek 12 7 1 4 362:336 15

4. Dukla Praha 11 6 2 3 328:294 14

5. Jičín 11 6 1 4 302:278 13

6. Kopřivnice 11 5 2 4 310:304 12

7. Lovosice 10 5 1 4 296:295 11

8.Hranice 12 4 2 6 273:289 10

9. ROBE Zubří 12 4 0 8 306:332 8

10. Brno 7 2 1 4 175:189 5

11. Maloměřice 12 2 0 10 280:372 4

12. Nové Veselí 11 1 1 9 254:306 3