KDY: od 6. do 23. prosince

KDE: náměstí ve Valašském Meziříčí

Advent je tady a s blížícími se vánočními svátky také Vánoce ve Valmezu. Ty na náměstí ve Valašském Meziříčí zahájí v pátek 6. prosince Mikulášský jarmark. Vánoční trhy potrvají do 23. prosince a program nabídne koncerty Anny K., Lucie Redlové, kapel Slza, Reflexy, Prague Queen, The Syrup a dalších. Chybět nebudou tvořivé vánoční dílny, tematické odpoledne, vystoupení dětí místních základních škol a školek a mnoho dalšího.

Mikuláš se svou družinou dorazí do Valašského Meziříčí v pátek 6. prosince. Po celý den bude probíhat Mikulášský jarmark a od 16.30 zaujme místo na pódiu kapela Alfa Band, která bude hrát do konce programu. V 17 hodin přijde na řadu rozsvícení vánočního stromu a dorazí také Mikuláš, jež děti obdaruje sladkostmi.

Vánoce ve Valmezu budou pokračovat hned následující den. Sobotní trhy zpestří koncert Pavla Dobeše a kapely Kanon. Bronzová neděle nabídne Folklórní soubor Jánošík ze slovenského města Partizánske, vánoční žonglování strýca Dana pro děti a koncert kapely Prague Queen.

První týden začne rokenrolově. Zahrají Beatles revival a budou se pouštět lodičky z ořechových skořápek. Ježíškova vánoční pošta se bude odesílat v úterý 10. prosince. Tvořivé dílny se ujmou Městské lesy a zeleň, koncertu Lucie Redlová a krásné podívané ohňová show Manawa. Středečení den se ponese ve znamení folklóru. Bačovské Vánoce přinesou vystoupení Dětského folklórního sboru Ovečky, Malé Jasénky ze Vsetína i Cimbálové muziky Bača. Smažit se budou bramborové placky a tvořit se bude se Střediskem volného času Domeček. Následující den se pódia ujmou děti z místních škol a školek a kapela Rocca s náloží známých hitů.

Na svatou Lucii přijede do Valmezu popová kapela Slza, známá z rádiového éteru, bude se tvořit s Valašským ekocentrem a Češi z Chorvatska představí své pásmo písní a tanců. V sobotu 14. prosince se na náměstí uskuteční Řemeslný jarmark. Opět se představí chorvatští Češi, ale také Dětský folklórní soubor Kelčovan, místní Juhyň introvert trio a pop rocková kapela Reflexy. Mimo jiné si budete moci pochutnat na zabijačkových dobrotách Milana Žabčíka. Další týden završí Stříbrná neděle s Cimbálovou muzikou Polajka, Vojtou Molkem a jeho zvířátky, Souborek Bukovinka z města Partizanske a Lukáš Pavlásek se svou One Man Show.

Pondělí zahájíme na náměstí s Muzejním a galerijním centrem. To si kromě tvořivé dílny připravilo i tematické Šermířské odpoledne s Burgmistry, jež navazuje na výstavu zbraní Válečníci dávných časů v přízemí zámku Žerotínů. O hudební program se posléze postará vsetínská kapela Noca. Úterý bude patřit dětským vystoupením a tvoření s Muzeem regionu Valašsko. Středa bude hvězdného obsazení. Hlavního koncertu se ujme Anna K. Předtím ale dostanou slovo žáci Základní umělecké školy Alfréda Radoka a bubenická kapela Drumatix.

Následující den se společně zaposloucháme do vystoupení Marty Gerlíkové s Cimbálovou muzikou Valašsko a koncertu tria Patta Berryho. Pravá valašská zabijačka v režii Milana Žabčíka se připravuje na pátek 20. prosince a k zabijačkovým dobrotám zahrají Fojti a The Syrup. Sobotu pak roztančí kapela The Colt a členové Divadla Schod se svým pásmem autorských písní. O Zlaté neděli se budou prodávat vánoční kapři, Základní škola Salvátor uvede živý Betlém a hudebně den doprovodí orchestr Jet Set Big Band z Ostravy. Pro betlémské světlo si můžete přijít v pondělí před Štědrým dnem. Rozdávat jej budou valašskomeziříčští skauti. Program Vánoc ve Valmezu zakončí na Štědrý den tradiční Štědrovečerní koncert Dechové hudby města Valašské Meziříčí, vystoupení VSPT Bača a také Půlnoční mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Podrobný program Vánoc ve Valmezu naleznete na stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz.

Zdroj:

Ondřej Smolka

PR managerKulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p.o.