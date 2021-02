KDY: probíhá do 23. března

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma

Tentokrát spojil síly s projektem ex libris a zaměřil se na tvorbu této originální knižní značky. Na webovcých stránkách pamatniknarodnihopisemnictvi.cz najdete návod a instruktážní video k výrobě ex libris. Hotový výrobek pak můžete poslat i do celonárodní soutěže.

Zdroj: Youtube