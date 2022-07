Paleontologický poklad: V Kanadě objevili mládě mamuta, stav mumie šokoval vědce

Vzácný exemplář odborníci objevili v lese Charnwood v hrabství Leicestershire. První část jména, které dostal, je odvozena z latinského výrazu pro svítící lucernu. „Myslím, že vypadá jako olympijská pochodeň. Chapadla jsou plameny,“ citovala BBC doktora Frankieho Dunna z Oxfordské univerzity, který o objevu informoval v časopise Nature Ecology and Evolution.

Zdroj: Youtube

Druhá část názvu prehistorického predátora nese jméno jednoho z nejslavnějších britských přírodovědců současnosti, sira Attenborougha. Ten byl podle deníku The Independent opravdu potěšen.

Nález fosilie je významný z paleontologického i přírodovědeckého hlediska. Posouvá totiž důkazy o dravosti v živočišné říši asi o dvacet milionů let, navíc je pravděpodobně prvním příkladem organismu s vyvinutou kostrou.

Obrys dvacet centimetrů vysokého tvora se otiskl do dlouhé, šikmé desky jílovce, obklopené dalšími zkamenělinami. Předpokládá se, že všichni živočichové byli udušeni v kalném proudu sedimentu a popela, který stékal po podvodním úbočí dávné sopky. Místo smrti tvora bylo původně odhaleno už v roce 2007, když vědci čistili skalní stěnu Charnwoodu vysokotlakými hadicemi. Až po patnácti letech výzkumu se ale podařilo zjistit, na co se ve skutečnosti celou dobu dívali.

Jedinečný objev

Lokalita v hrabství Leicestershire je mezinárodně proslulá tím, že se v ní nacházejí důkazy o ediakaru, období před 635 až 538 miliony let. To předcházelo kambriu, v němž došlo k velkému rozmachu počtu a rozmanitosti forem života na Zemi. Právě zhruba 538 až 485 milionů let před naším letopočtem se ustálila předloha mnoha moderních kmenů živočichů. Auroralumina však dokazuje, že žahavci mají dědictví, které sahá až do ediakaru.

„Jedná se o železný důkaz moderně vypadajících organismů v prekambriu. To znamená, že rozbuška pro kambrickou explozi byla pravděpodobně poměrně dlouhá,“ sdělil BBC vedoucí paleontologického oddělení Britské geologické služby doktor Phil Wilby.

Žahavci se vědecky nazývají cnidaria. Do tohoto kmene živočichů se řadí koráli, medúzy a sasanky. Jedním z jejich charakteristických znaků jsou žahavé buňky, které používají k zachycení své kořisti. Analýza znaků tvora Auroralumina, kterou provedl doktor Dunn, jej řadí do podkmene medusozoa. Nejvíce se podobá medúzám v nepohyblivém, kořenovém stádiu.

„Domníváme se, že je rozvětvená, takže má tyto dvě chocholky, které jsou připojeny u její základny, a pak by tam byl souvislý kus kostry, jenž by šel dolů k mořskému dnu, což nevidíme. Bohužel je tato fosilie neúplná,“ řekl doktor Dunn pro BBC News.

V lesích Charnwood se již našly miliony let staré fosilie i dříve, tahle je však podle Dunna velmi odlišná. „Většina fosilií z této doby má zaniklé tělesné plány a není jasné, jak souvisí s dnešními zvířaty. Tahle má jasnou kostru s hustě rozvětvenými chapadly, které by se vlnily ve vodě a zachycovaly proplouvající potravu, podobně jako to dělají koráli a mořské sasanky,“ vysvětlil pro The Independent a dodal, že ve fosilních záznamech z té doby ještě nic takového vědci nemají.

Britský přírodovědec a popularizátor vědy sir David AttenboroughZdroj: Shutterstock

Spojitost s britským přírodovědcem

Sir David Attenborough vyrůstal v anglickém regionu East Midlands, do něhož spadá právě Leicestershire. „Když jsem chodil do školy v Leicesteru, byl jsem vášnivým lovcem zkamenělin,“ vzpomínal britský dokumentarista pro BBC.

„Horniny, v nichž byla nyní objevena Auroralumina, byly tehdy považovány za tak staré, že pocházely z doby dávno před vznikem života na této planetě. Proto jsem tam nikdy zkameněliny nehledal. O několik let později jeden chlapec z mé bývalé školy jednu našel a dokázal, že se odborníci mýlili. Odměnou mu bylo, že objev dostal jeho jméno. Teď jsem ho téměř dostihl a mám z toho opravdovou radost,“ dodal.