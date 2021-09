Ve svých toulkách příběhy české historie se Michal Bystrov tentokrát vydá do Hudlic na Berounsku. Zde se totiž narodil buditel Josef Jungmann. Kolega Bystrov však tentokrát pozornost nezaměří na legendární postavu českého národního obrození, ale na jednu místní skálu, o níž vědí již pouze místní…

„Nebýt covidu, zpíval bych v New Yorku, Chicagu, San Francisku. Když už mi ale všechny koncerty odpadly, soustředil jsem se na nové album. Takže jsem se měl nakonec hodně pracovně. Byla to záchrana. Není pro pěvce dobré, když zahálí,“ říká Štefan Margita. V profilovém rozhovoru se vedle nové desky věnuje také plánům své partnerky Hany Zagorové, která před pár týdny zrušila koncerty. A také se dozvíte, jestli někdy zpíval v japonštině.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.