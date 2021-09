Na místo jako první dorazili policisté z Jablůnky, kteří společně se svědky události prováděli do příjezdu záchranářů resuscitaci. Muž bohužel svým zraněním na místě podlehl. „U řidiče autobusu jsme provedli dechovou zkoušku na alkohol. Byla negativní,“ dodala Kyšnerová.

„Muž z prozatím přesně nezjištěných příčin vstoupil bezprostředně do jízdní dráhy linkového autobusu, který jel ve směru od Hošťálkové. Třicetiletý řidič autobusu, i přes veškerou snahu, již nedokázal střetu zabránit. Chodec při nehodě utrpěl závažná zranění,“ popsala smutnou událost policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.