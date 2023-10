První ostrý zásah na základě volání o pomoc prostřednictvím SOS tlačítka mají za sebou vsetínští strážníci. V neděli 1. října jej využila osmdesátiletá seniorka z Luhu. SOS tlačítko zmáčkla poté, co ve svém bytě v ulici Stará cesta upadla a nemohla vstát.

SOS tlačítko. Ilustrační foto. | Foto: LOKATECH

„Zůstala ležet daleko od bezpečnostních vstupních dveří a tak strážníci po příjezdu na místo využili náhradních klíčů od bytu, které paní pro obdobný případ již dříve uložila na služebně městské policie,“ uvedl ředitel strážníků Patrik Pecina.

Hlídka následně z důvodu podezření na zlomeninu přivolala záchranku. Do jejího příjezdu pomohli strážníci seniorce přichystat věci potřebné pro pobyt v nemocnici a zdravotníkům následně pomohli snést pacientku ze schodů k sanitce.

„Bylo to poprvé, kdy SOS tlačítko opravdu pomohlo k záchraně seniora. Dosud jsme sice zaznamenali již několik jeho aktivací, ale k těm vždy došlo omylem nebo sepnutím pádového senzoru například při prudším odložení tašky, v níž bylo tlačítko uloženo,“ dodal Pecina.

Nejsme tu jen pro Romy, říká asistent prevence ze Vsetína

Město poskytlo starším občanům necelou dvacítku SOS tlačítek, a to mimo jiné v rámci projektu Vsetínský senior. Jsou určena pro ty, kteří trpí zdravotními problémy, žijí sami, mají omezenou soběstačnost či mobilitu, mohli by být ohroženi nenadálou zdravotní indispozicí, pády či úrazy a mohlo by se stát, že by si ve svém stavu nemohli přivolat pomoc.

„Držitelé tlačítek mohou využít i možnosti uložit si klíče od bytu u nás na služebně, pokud tuto možnost nemají například u rodinných příslušníků či sousedů. Právě tentokrát nám to, že jsme měli klíče k dispozici, velmi pomohlo,“ uzavřel Pecina.

Signalizační bezpečnostní tlačítko je vybaveno GPS lokátorem, pádovým senzorem a hlídá také nabití baterie, jež jej napájí. Jeho obsluha je jednoduchá. Poté, co uživatel zmáčkne tlačítko, tak mu strážníci obratem volají a hovor je automaticky spojen bez nutnosti jej přijímat. V případě, že by senior neodpovídal či jinak nereagoval, je k němu vyslána hlídka městské policie.