Vsetínští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo ve středu krátce po 14 hodině v Karolince na Radničním náměstí.

Policisté hledají svědky dopravní nehody. | Foto: Policie ČR

„Řidička osobního vozidla vyjížděla z vedlejší silnice na hlavní a následně odbočila vlevo směrem na Nový Hrozenkov. Najela si před odbočením do křižovatky, ale pak začala couvat, přičemž narazila do pětasedmdesátileté chodkyně, která v tu dobu za vozidlem přecházela vozovku. Řidička v couvání nepokračovala, a jakmile to situace v silničním provozu dovolila, odbočila vlevo na hlavní silnici a pokračovala ve směru na Nový Hrozenkov,“ popsala událost policejní mluvčí Lenka Javorková.