„Aby se hasiči k muži dostali a mohli jej bezpečně vytáhnout, museli odstranit celý levý bok vozidla s využitím hydraulického vyprošťovacího zařízení. Poté za použití rozpěrných válců uvolnili prostor uvnitř kabiny, kde ležel zaklíněný zraněný muž,“ popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Podle jejích slov se zraněnému po celou dobu vyprošťovaní věnoval profesionální hasič – zdravotník, který si za ním sedl do auta. Až to bylo možné, hasiči s pomocí páteřové desky vytáhli muže ven z vraku a položili jej do vakuové matrace.

Silný vítr ve Zlínském kraji zaměstnává hasiče. Během dne měli přes 30 výjezdů

„Následně muže přenesli do přivolaného vrtulníku, který přistál nedaleko místa nehody. Zraněný řidič byl vrtulníkem transportován do krajské nemocnice ve Zlíně,“ doplnila Javoříková.

Při srážce se zranil také řidič kamionu a rovněž skončil v péči zdravotnické záchranné služby, která jej převezla do nemocnice ve Vsetíně.

Poté, co se záchranáři postarali o zraněné, hasiči zasypali sorbentem uniklé provozní kapaliny. U obou vozů se také postarali o protipožární opatření.

„Jakmile to situace dovolila uklidili hasiči komunikaci od střepů a úlomků,“ uzavřela Javoříková.