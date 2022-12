„Po příjezdu na předpokládané místo události jsme ale muže nenašli. Při prohledávání okolí jsme narazili na muže, který nám po sdělení jména hledané osoby, ukázal pravděpodobné místo, kde by se hledaná osoba mohla vyskytovat. Díky jeho radě jsme tak po chvíli hledaného muže opravdu našli,“ informoval mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Muž ležel ve strouze potůčku a už byl silně podchlazený.

Transport muže k sanitce zajistili dobrovolní hasiči z Jablůnky, kteří přivezli čtyřkolku.

„Muže jsme mezi tím uložili do transportních nosítek a poskytli mu tepelný komfort. Následně byl muž naložen do přívěsného vozíku za čtyřkolkou a transportován k sanitnímu vozu, kde si ho převzali do péče zdravotníci,“ informoval mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.