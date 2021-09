"Hasiči u vozidel provedli protipožární opatření a odpojení autobaterií. Uniklé provozní kapaliny z vozidel zasypali sorbentem. Náklad z přívěsného vozíku přeložili do jiného vozidla a poté asistovali při naložení rozbitého auta VW na odtahový vůz.V místě nehody hasiči usměrňovali dopravu kyvadlově," doplnila Lucie Javoříková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.