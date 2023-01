Konkrétně do prvního lednového úterý, kdy na náměstí kuriózním způsobem havarovala dodávka odvážející dvě mobilní toalety. Řidič si zřejmě neuvědomil, že vnitřní plocha náměstí není zamýšlená jako pojízdná, a namířil si to s naloženým vozem přímo do míst, kde se nachází nový vodní prvek sestávající z několika osvětlených fontánek. Konstrukce tohoto zkrášlujícího prvku váhu menšího nákladního auta neunesla a propadla se. Vůz ve vzniklé díře uvízl.