K netradiční nehodě došlo v neděli 25. června krátce před 19. hodinou v jedné z obcí u Vsetína. Čtyřiačtyřicetiletý muž jedoucí na jízdním kole s přídavným motorkem tam nezvládl řízení. Svou roli přitom zřejmě sehrál i alkohol. Po nehodě nadýchal 3,31 promile.

Divokou jízdu cyklisty s více než třemi promile alkoholu v dechu zabrzdilo až zaparkované auto a zábradlí. | Foto: HZS Zlínského kraje

„Cyklista jel z horního konce obce směrem k dolnímu. Pravděpodobně vlivem podnapilosti přejel vlevo do protisměru a následně vyjel mimo cestu až na parkoviště, kde narazil do odstaveného automobilu a následně do poté zábradlí.

Utrpěl při tom zranění,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Na vozidle podle ní vznikla škoda pět tisíc korun a na jízdním kole rovněž pět tisíc korun. Nehodu řeší vsetínští dopravní policisté.

K hořící chatce do Zubří vyjely tři hasičské jednotky. Škoda dosáhla 100 tisíc