„Při sjíždění jezu došlo k převrácení kánoe. Jedno z dětí zůstalo uvězněno ve vodním válci a zbytek posádky unášel vodní proud,“ upřesnil událost, o které Deník Rovnost již ve středu informoval mluvčí jihomoravských hasičů David Jirouš.

Operační důstojník vyslal na místo čtyři jednotky hasičů, vyžádal si policejní vrtulník s leteckými záchranáři hasičského sboru na palubě. Na místo kromě sanitek mířil i vrtulník letecké záchranné služby. „Dívku uvězněnou ve vodním válci zachránil jeden hasič v neoprenu a vestě jištěný svými kolegy pomocí lana. Další dvě osoby, které odnášel proud se dokázaly zachytit o kameny. Hasiči je vytáhli na břeh. Zbylí dva členové posádky se na souš dostali sami,“ dodal mluvčí.

V péči zdravotníků skončili tři podchlazené děti a jeden muž. Toho transportoval do brněnské nemocnice u svaté Anny vrtulník. „Byl při vědomí, zřejmě však tonul delší dobu. Děti byly podchlazené ale mimo bezprostřední ohrožení života. Záchranáři je rozvezli do zdravotnických zařízení s podezřením na následky tonutí,“ řekla Deníku mluvčí jihomoravské záchranky Barbora Truksová Zuchová.

Podle Davida Jirouše stačilo málo a celá plavba skončila tragicky. „To, že se celá událost obešla bez ztrát na životech, lze považovat za velké štěstí. Pomohl tomu i včasný zásah záchranných složek a také záchranné vesty,“ dodal.

Řada vodáků zmíněnou událost vnímá jako těžko pochopitelný hazard. Zvlášť když na palubě kánoe byly tři děti. „Nebyl jsem přímo na místě, takže nevím, co tomu předcházelo. Ale ten jez je nesjízdný a smrtelně nebezpečný. Nechápu, co tam ti lidé na lodi dělali, navíc s dětmi na palubě. Teď to naštěstí dopadlo dobře, ale nemuselo,“ řekl Deníku jeden z vodáků, který tamní úsek řeky dobře zná. Přál si zůstat v anonymitě.

V databázi Nebezpečných jezů označený jako jez 3,5 metru vysoký, nesjízdný, smrtelný, opatřený stavidly. Nachází se kousek od plavebních komor Baťova kanálu. „Pod jezem se často tvoří velmi silné vývařiště,“ stojí v popisu nebezpečného místa.