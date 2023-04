K vážné dopravní nehodě dvou osobních automobilů došlo v sobotu 1. dubna okolo jedné hodiny v noci ve Vsetínské místní části Bobrky. Na místo musel být vyslán záchranářský vrtulník i profesionální hasiči ze Vsetína a Valašského Meziříčí.

Čtyři zranění u srážky dvou aut ve Vsetíně. | Foto: HZS Zlínského kraje

„Hasiči po příjezdu na místo potvrdili, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel s větším počtem zraněných. Jedna osoba byla uvnitř vozidla zaklíněna a proto ji hasiči vyprostili pomocí hydraulického zařízení a vzhledem k pozici vozidla ji vynesli k sanitnímu vozu. Na místě přistával také vrtulník letecké záchranné služby, pro který hasiči nasvětlovali prostor přistání,“ informovala mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Lucie Javoříková.

Hasiči podle jejích slov asistovali u ošetření ostatních zraněných a provedli protipožární opatření u obou vozidel.

„Celkově šlo o čtyři zraněné osoby. Ženu s vážným zraněním transportoval vrtulník do brněnské nemocnice v Bohunicích. Další zraněnou byla také žena, která byla převezena na chirurgickou ambulanci nemocnice ve Vsetíně. Třetí zraněnou převezla sanitka do Krajské nemocnice Tomáše Bati. Čtvrtým zraněným byl muž, kterého taktéž převezli do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně,“ prozradil Deníku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka.

Po zadokumentování nehody byl na místo povolán vyprošťovací speciál ze stanice Zlín a pomocí něj hasiči vytáhli havarované auto z příkopu na komunikaci.