„Při nehodě došlo k proražení olejové vany. Ve vozidle cestovala mladá dívka, které jsme poskytli psychologickou pomoc a předali ji dráčka Záchranáčka,“ popsal mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Velitel zásahu si vyžádal také příjezd posádky krajské zdravotnické záchranné služby. Zdravotníci dívku později převezli do nemocnice. Hasiči se postarali o protipožární opatření, vytékající olej zachytili do záchytné vany a auto zajistili proti převrácení. Poté, co nehodu zadokumentovali policisté, vytáhli hasiči auto z příkopu.