Pokud je nebe bez mraků, lze se od půle července kochat pohledem na meteorický roj Perseid, jehož aktivita vyvrcholí kolem 12. srpna.

Tehdy bude možné během minuty spatřit nad hlavou až 110 světelných stop meteorů – částeček pocházejících z komet, které se při průletu atmosférou země rozžhaví a zasvítí.

Já si zpravidla onoho úžasného spektáklu užívám na dovolené, na březích Tyrhénského či Jaderského moře.

Zcela ideální podmínky k pozorování v přímořských oblastech sice nabízejí po setmění pláže – stranou od světelného smogu turistických lokalit, podobné tomu ale bývá také na kontinentech, kde je nejlepší utéct sledovat noční oblohu někam za město.

Krom Perseid si pozorovatelé vesmírného divadla mohou užívat rovněž viditelnosti hvězd, souhvězdí, galaxií i planet. Z těch jsou v srpnu nepřehlédnutelné například Jupiter a Saturn.

Za třešničku na dortu lze označit přelety mezinárodní stanice ISS nebo Hubbleova vesmírného dalekohledu. Kvůli lepší orientaci na noční obloze, si pak stačí stáhnout do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci, která je schopna na displeji popsat vše, co nám právě nad hlavou svítí. Zážitky z procházky po hvězdách, jsou pak ještě úžasnější. Stojí to za to, přesvědčte se sami…