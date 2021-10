Tedy alespoň ve vydání jednoho z amerických nakladatelství, které letos začalo vydávat sešitové pokračování příběhů známého superhrdiny. Supermana, který vždy měl po boku svoji dívku Lois genderově předělají a nechají jej zamilovat se do mladého hocha…

Co to je, sebrat heterosexuální základ hrdinovi, jehož má generace komiksových nadšenců ve svém srdci nesmazatelně ukotveného?

Proč si autoři nevytvoří pro bisexuální komunitu hrdinu zbrusu nového, u něhož by jeho orientace nikomu nevadila?

Z jakého důvodu redefinují idol generací, do pro ně naprosto nepřijatelné kreace?

Půjde-li to takto dál mám už teď hrůzu z toho, v co by se časem mohli proměnit Sněhurka a sedm trpaslíků, Zlatovláska, Princ Bajaja, nebo třeba kultovní Popelka…

Podle mého názoru se jedná o další z příkladů toho, nakolik absurdní a svým způsobem nebezpečné může být směrování společnosti, která se z korektnosti zcela pominula a kvůli korektnosti je schopna se zříct svých vzorů pohádkových, dobrodružných i historických postav, fiktivních i skutečných literárních hrdinů a nakonec třeba i své identity…