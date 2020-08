Pětatřicetiletý ambiciózní muž gastronomií doslova žije. „Mám za sebou dvě hotelové školy, učil jsem hotelnictví, ale teorie je jedna věc, praxe druhá. Chtěl jsem se vrátit zpátky do hotelu. Priorita byla čtyřhvězdičkový provoz, zážitková restaurace. To tady ve Ville Rosenaw všechno splňujeme. Chci dělat vyšší gastronomii,“ říká mladý manažer.

JDE SVOU CESTOU

Společně s kolegy vytvořili nový À la carte (z francouzštiny jídelní lístek – pozn. redakce), na festival jídla pak pětichodové menu.

„Chceme zvednout laťku výše, jsou tu jídla, která se na Valašsku nedělají. Záleží nám na kvalitních surovinách. Vybíráme si od koho, a co si objednáme. Snažíme se držet nadstandard a dělat si věci po svém. I značky nápojů máme jiné, používáme netradiční destiláty. Nabízíme domácí limonády, například kaktusovou s aloe vera. Nebo meruňkový sirup s jasmínem. Nechceme mít stejnou nabídku, jakou mají ve většině restaurací,“ vysvětluje dále.

LÍSTEK PRO KAŽDÉHO

Lístek je sestavený tak, aby se tam našel každý.

„Máme bezlepkové jídlo, nebo jídlo přímo pro vegetariány. Výběr z masa telecího, vepřového, kuřecího – nabízíme maso z kukuřičného kuřete supreme. To je kuře, které je padesát procent života odchované jen na kukuřici. Má lehce nažloutlou barvu. Také je v menu telecí hřebínek s kostí. Tato úprava se nevidí v restauracích často. Pochopitelně připravujeme ryby. Mořského vlka si pokaždé necháme vozit čerstvého. Na kvalitě surovin nám moc záleží,“ zdůrazňuje ředitel.

ZAPEČETĚNÝ MOŘSKÝ VLK

Mořský vlk je přímo z Chorvatska, závoz chodí zapečetěný v bedně.

„Ryba je celá, nevykuchaná, veškeré čištění probíhá až tady na hotelu. Tuňáka si nemůžeme nechat dovézt celého, to by stálo asi čtvrt milionu. Ale bereme z něj čerstvé steaky, které nám doručí do osmačtyřiceti hodin,“ vysvětluje a dodává.

„Z tuňáka jsme na festival jídla připravili tatarák. Myslím, že tento studený předkrm bude nejzajímavější. V kombinaci s křepelčím vajíčkem, wasabi majonézou a mangem by mohl přitahovat pozornost. A také hřbet z divočáka s dýňovým pyré a kaštany. A sladká tečka – brownies z osmdesáti procentní čokolády. Děláme si k tomu vlastní zmrzlinu z bergamotu,“ popisuje části pětichodového menu.

LADÍ VINNÉ PÁROVÁNÍ

Menu sestavoval společně s šéfem kuchyně Petrem Jurajdou.

„Jídla jsme si vyzkoušeli, doladil jsem k tomu vinné párování. Otevřeli jsme si vína, chutnali jsme a přiřazovali k chodům, aby to pěkně pasovalo,“ vysvětluje.

Na vychutnání pětichodového menu jsou za potřebí asi dvě hodiny. Svátek jídla v Rožnově skončil, ale už v listopadu se mohou gurmáni ve Ville Rosenaw těšit na speciální podzimní menu.