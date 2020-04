O INVESTICÍCH. „Mám zásadu, že se peníze vydělávají prací a investování udržuje jejich hodnotu,“ říká. Reálná inflace se nyní pohybuje kolem 5 procent. Takže investiční nástroj s přiměřeným rizikem by měl vydělat právě tolik. „Investoři by neměli kupovat například na první pohled výhodné a garantované dluhopisy s fixním úrokem, které slibují nadstandardní výnos. To je očividné riziko. Také nevkládejte peníze do něčeho, čemu nerozumíte. A než už do něčeho své úspory, přebytky vložíte, několikrát si to v řádu týdnů promyslete,“ míní. A další velká rada: Nemít přehnaná očekávání.