V životě se díky této profesi setkala se spoustou zajímavých lidí.

,,Na nejcennější skalp ale ještě čekám. Nicméně velký ,,ohlas“ měly fotky pádu cyklisty do vody a jeho následná záchrana při extrémním závodu Bobr Cup v okolí Litovle. Tenkrát se do vody vrhla spousta lidí. Mezi nimi i lékaři, kteří ho úspěšně zachránili. Kdyby tato situace nedopadla dobře, tak bych fotky samozřejmě nezveřejnila. Paní, co ho z vody vytáhla, díky mým fotkám dostala cenu fair play od českého olympijského výboru. Cenná je i fotka z koncertu Janka Ledeckého, kterou si pak Ledecký dal na svůj instagram a facebook. To mě velmi potěšilo. Jednoho z nejznámějších českých zpěváků jsem fotila dvakrát. V létě 2018 v Přerově a o rok později v Kroměříži. Fotila jsem i spoustu dalších známých tváří. Ze zpěváků například ještě Michala Davida, Petera Nagyho, Jakuba Smolíka a Lenku Filipovou. Z herců Václava Postráneckého, Martina Zounara, Bohumila Klepla, Pavla Kříže, Tomáše Matonohu, Miloše Knora, Evu Holubovou, Simonu Stašovou, Květu Fialovou. Ze sportovců Ironmana Petra Vabrouška, biatlonistu Michala Krčmáře, nebo i olympijského vítěze v cross country z roku 2012 v Londýně bikera Jaroslavy Kulhavého. Ve svém archivu mám i fotky cestovatele Jiřího Kolbaby a faráře Zbygniewa Jana Czendlíka,“ pochlubila se Polišenská.