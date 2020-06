Nejvíce se věnoval zpracování historie šachu. Po pěti dílech šachové kroniky o 750 stranách zahrnující období 1946 – 2011 a dvoudílném albu obsahujícím přes 500 fotek z let 1941 – 2011 se dlouholetý kronikář ŠKZ Vsetín pustil do pokračování kroniky šestým dílem. V roce 2020 je na světě už i sedmý díl. Na 1 100 stranách je zaznamenaná šachová historie ve Vsetíně za posledních 110 let. Po čtyřicetiletém sběru šachové historie a její zaznamenání do pětidílné kroniky vydal spolu s bratrem Stanislavem (na snímku vlevo) v roce 2008 při příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o městu Vsetín knihu „100 let šachu na Valašsku“, mapující období let 1906 – 2006.

Zdroj: archiv Antonína Juříčka