Unikátní americký traktor značky Fordson, první vyráběný český Zetor, raritní mlátička i s motorem, dřevěné sáně z 20. let minulého století i secí mašina z předválečného období. Skvosty v podobě zemědělských strojů, vozů a nástrojů udivují nejen milovníky historie ve dvoře a dílně Jiřího Masaře v Dolní Lhotě. Shromažďuje je desítky let.

Jiří Masař z Dolní Lhoty sbírá zemědělské stroje a traktory téměř 40 let. | Foto: Deník/Martin Mrlina

„Takovou sbírku nevytvoříte za pár let. Já se tomu věnuju už skoro čtyřicet roků. Všichni to rozbíjejí a ničí, já to sbírám,“ říká majitel a také zručný řemeslník, opravář a mechanik.