S téměř čtyřiasedmdesáti tunovou kráskou procestoval celou republiku.

„Jezdili jsme s Matějem všude možně. Byli jsme tři týdny v Jeseníkách, jezdili přes Ramzovské sedlo, na jih do Břeclavi, do Prostějova, do Ústí nad Orlicí, na Ostravsko i Slezsko. A tady blízko v okolí na Rožnovsko, Velké Karlovice či do Bylnice. Matěj táhnul Mikulášské jízdy, Pohádkové lesy a další akce,“ vzpomíná.

