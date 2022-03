V současné době je královstvím Bronislava Hány kuchyně Hostince Na Dědině v centru Hošťálkové. Hospoda má ve vsi dlouholetou tradici, ale až v roce 2019 prošla celkovou venkovní i vnitřní rekonstrukcí, aby se dostala do podoby, v jaké vítá hosty dnes. Do provozu ji Bronislav Hána uváděl v době, která se zdá být tou nejméně přívětivou – na jaře roku 2020, kdy kvůli nastupující epidemii koronaviru platila přísná opatření a restaurace musely být zavřené.

„Otevíral jsem 4. května, i když byla právě korona. Začal jsem výdejem jídel přes okénko,“ ohlíží se Bronislav Hána, který byl v tom okamžiku v hostinci prakticky sám.

„Jdete do toho s tím, že kromě času a práce, vás to nic nestojí. A čekáte, jestli to bude míst odezvu,“ usmívá se provozovatel hostince a kuchař v jedné osobě. V jeho případě to tu správnou odezvu mělo.

„Lidem chutnalo. A když už bylo možné otevřít zahrádku a později i restauraci, bylo plno. Teď po roce a půl už myslím mohu říct, že hospoda si udělala dobré jméno,“ říká Bronislav Hána.

Jeho cílem bylo vytvořit příjemné místo s určitou úrovní a především kvalitní kuchyní založenou na poctivých surovinách a poctivé přípravě.

„To je nejdůležitější. Na dobrém, kvalitním jídle musí být hospoda založená. A host musí odcházet spokojený,“ tvrdí sedmačtyřicetiletý kuchař, který se zaměřuje zejména na českou kuchyni.

Kromě chuti si ale dává záležet také na vzhledu a neobvyklých kombinacích ingrediencí.

„I obyčejné lívance je možné hezky ozdobit, chuť ryby zase zajímavě podpoří třeba wasabi pyré s limetkou,“ říká Bronislav Hána. Rafinovaných kombinací má v zásobě celou řadu.

„Nad recepty je třeba přemýšlet, také sleduji jiné kuchaře a hledám inspiraci,“ vysvětluje.

Vedle dobrého jídla láká hosty do restaurace také tematickými akcemi.

„V prosinci to byl tatarák fest, v lednu víkend plný řízků, v únoru valentýnské menu. Na léto plánujeme grilovačky, v září zvěřinu a v listopadu samozřejmě svatomartinskou husu. Pořád se musí něco dít,“ říká Bronislav Hána.

V brzké době plánuje také rybí hody, degustaci vín, velikonoční menu či chřestové dny.

Hostinec Na Dědině v Hošťálkové pojme kolem stovky hostů, další se mohou usadit na venkovní zahrádce. Pořádají se zde svatby i oslavy.

„Kalendář máme plný skoro na rok dopředu,“ říká Bronislav Hána.