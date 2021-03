Ačkoliv ho práce s lidmi baví, rád po náročné směně uniká do přírody, jejíž úchvatné scenérie zachycuje na svých fotografiích. Právě focení je Danielův největší koníček.

Focení je mou vášní, jelikož se nádherně doplňuje s mým druhým hobby - turistikou. Miluji ten pocit, tu možnost zachytit krajinu, především v horách v daném okamžiku. Chození je navíc zdravé, sám to moc dobře vím, jelikož jsem na horách nechal skoro dvacet kilogramů nadváhy. (smích) Posiluji tím nejen svou imunitu, ale navíc si v přírodě dokonale vyčistím hlavu. Prostě dva koníčky v jednom.

Pohledy do zasněžené krajiny z Velkého JavorníkuZdroj: archiv Daniela Kusika

Fotím celý život, ale až do loňského roku jsem vše zachycoval na mobil. Když jsem pak fotky následně třídil v počítači, zjistil jsem, že je většina z nich rozmazaných a ve špatné kvalitě.

Bylo mi to dost líto, protože jsem ty nádherné scenérie chtěl zachytit co nejdokonaleji. Proto jsem se začátkem února loňského roku rozhodl k zásadnímu kroku a pořídil si zrcadlovku. A to je opravdu jiný level focení. (smích) Aktuálně jsem však přesedlal na kompakt.

Chorvatský KlekZdroj: archiv Daniela Kusika

S mou prací na směny se dá focení kombinovat poměrně těžko, ale víte, všechno je to o motivaci a o tom jít si za svým snem. Když přijdu po dvanáctihodinové směně domů nedá mi to a ještě v ten samý den stihnu jít nafotit východ slunce na Velký Javorník a večer zpět na noční. Není to samozřejmě pravidlem, velkou roli v tom hrají i okolnosti, počasí a další věci.

Je paradoxní, že s příchodem covidu se chod u nás na ambulanci docela zklidnil ve srovnání s dobou před ním. Teď k nám lidé přichází řešit opravdu závažné věci, samozřejmě najdou se výjimky, ale vnímám určité zklidnění.

A zase ty horyZdroj: archiv Daniela Kusika

Vzpomínám si ale, jak divoké dny jsme všichni zažívali během první koronavirové vlny loni na jaře. To bylo doslova šílené. Člověk přišel do práce a první co dělal, četl nástěnku, aby zjistil, jaké nové předpisy platí, aby něco neudělal špatně.

Rodina, přátelé i partnerka mě ve focení velmi podporují. Dokonce se mi ozvalo i pár lidí, kteří si u mě zadali focení kalendáře či foto-obrazu. Takže aktuálně zachycuji pro kalendář zimu v Beskydech.

Zatím se ve fotografii soustředím především na krajinu a architekturu, ale časem bych se chtěl věnovat i focení svateb či dětí.

Kamzík v TatráchZdroj: archiv Daniela Kusika

Inspiruje mě sama příroda. Ona je tím nejdokonalejším malířem. Proto, když se vrátím z hor, snažím se pak upravovat pořízené fotografie minimálně, prostě zachovat tu autenticitu.

Mým snem do budoucna je, aby se mi jednou můj koníček stal i povoláním. Jednou bych se rád podíval do Himalájí, to je můj životní cíl. A jak relaxuji? Asi nepřekvapím, když odpovím, že u třídění pořízených fotografií, s nímž mi skvěle pomáhá má partnerka.