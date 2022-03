Čerstvé, kvalitní suroviny jsou základ, říká Jakub Machálek „od Ogarů“

Ogařisko, Dřevorubec, Ohnivák nebo Talián? Ne, nejsou to žádné chlapské přezdívky, jak by se možná mohlo někomu zdát. Jsou to názvy burgerů, které ve své restauraci v Ratiboři už sedmým rokem připravují Jakub Machálek s Michalem Kocurkem a jejich tým.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ratiboř - restaurace U Ogarů | Foto: Deník/Michal Burda

Výmluvný název nese i sama oblíbená hospůdka, kde je vedle zmíněných chutných burgerů k dostání také pizza či saláty s grilovaným masem. Se zřejmým odkazem na Jakuba s Michalem se tady říká jednoduše: U Ogarů. Hospoda s venkovním posezením se nachází u hlavní cesty v budově, která kdysi sloužila jako hasičská zbrojnice. „Později zde byla klasická hospoda, ve které se ale nevařilo. Před sedmi lety se nám s Michalem naskytla příležitost obec vyhlásila výběrové řízení na jejího nového provozovatele,“ ohlíží se jeden z jednatelů Jakub Machálek (na snímku). Do zhruba dvoutisícové obce chtěli přinést nabídku, která zde toho času chyběla. „Chtěli jsme jiný koncept. Ať mají lidé i něco na ‚přechucení‘ oproti jiným hospodám. Začali jsme dělat pizzu, burgery a také saláty. Vše samozřejmě poctivě, vždy z kvalitních a čerstvých surovin. To je základ každé kuchyně,“ zdůrazňuje Jakub. Zkušenosti se společným podnikáním a prací měli Jakub s Michalem už z dřívějška. „S pizzou jsme začínali v Ponku na Halenkově, pak jsme to zkoušeli i ve Zlíně ve Zlatém Jablku. Tam to ale nebylo ono,“ vzpomíná Machálek. Naproti tomu doma v Ratiboři se hospůdka U Ogarů ujala. Kromě posezení u několika stolů vevnitř či na venkovní zahrádce, nabízí také možnost rozvozu do okolních obcí. Rožnov daruje na pomoc Ukrajině 140 tisíc, o další pomoci jedná V nabídce jsou více než tři desítky druhů pizzy speciálem je pizza s okrajem plněným sýrem. Další část nabídky představují už v úvodu zmíněné burgery z masa připravovaného výhradně na grilu (to platí také pro pizzy, které obsahují maso). Burgery se U Ogarů snaží pojmenovávat tak, aby to strávníky zaujalo, bylo jim to příjemné a aby bylo také hned jasné, co na talíř dostanou. Proto názvy jako Kuřátko, Talián, Žampioňák, Nivák, Panenka nebo Ohnivák. „Pak máme také Chlebák takový, jako je ten náš, jinde není, protože je v chlebové bulce přímo z místní ratibořské pekárny,“ ujišťuje Jakub Machálek. Nabídku hospůdky U Ogarů pak doplňují vyhlášené saláty opět s masem připravovaným na grilu. Dobrá hospoda nemůže podle Jakuba Machálka fungovat bez dobrého personálu. „A ten náš je skvělý,“ chválí Jakub své kolegy. Proto se také U Ogarů snažili, aby o dobré lidi nepřišli ani v uplynulých dvou letech, kdy na gastrosféru tvrdě dopadla protiepidemická opatření. Začali tím, že hospodu vůbec nezavřeli. Ani na jediný den. „Hned jsme otevřeli okénko, samozřejmě podle platných opatření, ale fungovali jsme pořád. Vždy tady byla také cesta rozvozu jídla,“ říká jednatel. Nešlo právě o nejziskovější období, ale to hlavní se podařilo. Hospůdka vydržela. „Důležité pro nás bylo nepřijít o dobré zaměstnance a samozřejmě také o zákazníky. Ti si totiž velmi rychle zvyknou jinde. Hospoda dokáže velmi rychle umřít, upadnout do zapomnění. Je těžké to pak dohnat,“ míní Jakub Machálek.