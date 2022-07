„Když jsem byl poprvé v barberu, tak jich v Česku ještě moc nebylo. Dá se říct, že jsem to do té doby vůbec neznal. Ale působilo to na mně jako pohodová práce, při které je člověk v kontaktu s lidmi a zároveň není v nějakém znečištěném prostředí. Já jsem navíc vždy chtěl dělat něco kreativního, takže mě to od první chvíle lákalo,“ přiznává Čeněk Čada, kterému při pozdějším rozhodování pomohl jeho otec.

„Bavili jsme se spolu o tom, že by nebylo špatné něco podobného mít i v Holešově. Kamarádi se tehdy totiž jezdili stříhat třeba až do Kroměříže nebo Zlína. Řekl jsem si, že bych se to byl taky schopný naučit a tak nějak jsem se toho prostě chytl,“ vzpomíná.

Denně ostříhá i deset lidí

A tak následovalo školení v Bratislavě, po kterém však stříhal své kamarády a známé ještě u sebe doma.

„Barbershop jsem otevřel v létě 2019, a to ještě v původních prostorách v ulici Palackého. O půl roku později ale přišel covid a v červnu 2020 zase stěhování do současných prostor Panského pivovaru. Takže to bylo trochu divoké,“ usmívá se mladý barber.

Za sebou tak má už téměř tři roky, během kterých si v Holešově vybudoval stálou klientelu, což dokazuje i fakt, že má zpravidla nejméně tři týdny dopředu plný diář.

„Denně mám asi devět nebo deset klientů. Je to ale jak kdy, a taky záleží, jestli člověk přijde jen na stříhání vlasů, nebo i na úpravu vousů. Podle toho si na něj musím vyhradit dostatek času,“ vysvětluje Čeněk Čada.

Nové trendy? Občas čím dál bizarnější

Zároveň dodává, že mezi lidmi je zájem hlavně o běžné stříhání vlasů.

„Stále platí, že co si člověk může udělat sám, tak to si raději udělá doma, než aby za to někde platil. Takže třeba s vousy je to tak, že lidé chodí spíše jen na nějakou úpravu, než klasické holení,“ přiznává.

Stejně jako všechno ostatní, i účesy podléhají módním trendům.

„Pořád se to mění a občas mi to přijde čím dál bizarnější. Ale co se týče Holešova, tak to nedokážu posoudit. Nás se totiž ty celosvětové trendy zase tolik nedotýkají. Obecně jsou totiž lidé v menších městech spíše konzervativnější. Popravdě si proto neumím představit, že by za mnou přišel někdo s obrázkem nějakého nového střihu, kterým znám třeba z Anglie,“ dodává Čada s tím, že on sám nejraději stříhá takzvané přechody – neboli výtrat (z anglického fade, pozn. red.) či v Česku známější „do ztracena“.

Vpředu byznys, vzadu párty

„Na druhou stranu jsem ale rád, když občas přijde někdo s delšími vlasy. Nemusí být zase úplně po pás, ale je to zase příjemná změna. Člověk to prostě potřebuje sem tam prostřídat,“ usmívá se barber.

A přiznává, že občas přijde i nějaká perlička.

„Před nějakou dobou kamarád prohrál sázku, tak jsem mu stříhal účes na Jardu Jágra - vpředu byznys, vzadu párty,“ vzpomíná Čada. Obdobné střihy jsou už ale podle něj spíše výjimkou.

A proč jeho podnik nese v názvu zrovna číslo 42?

„Občas se lidé ptají, jestli to je třeba 42. barbershop v republice nebo tak. Ale pravdou je, že to nemá žádný speciální význam. Nechtěl jsem žádný složitý název, tak jsem prostě zvolil moje oblíbené číslo,“ uzavírá s úsměvem Čeněk Čada.