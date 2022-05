62. Zlín Film Festival se uskuteční od 26. května do 1. června 2022. Diváci tak budou mít opět jedinečnou příležitost nahlédnout do světa dětí a dospívajících prostřednictvím filmů z tradičních i méně obvyklých filmařských destinací, jako jsou Bangladéš, Chile, Tunisko, Vietnam, Indie a mnoho dalších.

Dopoledním zahajovacím snímkem festivalu bude celovečerní animovaný film Cesta do Tvojzemí, který vznikl v česko-slovensko-belgické koprodukci.

Výrazné hlasy hlavním postavám propůjčili Jan Cina, Jan Vondráček, Klára Issová, Martin Myšička a Václav Neužil. Právě s Václavem Neužilem se fanoušci budou moci setkat i v ulicích festivalového Zlína v prvních dnech festivalu.

V rámci večerního zahájení se diváci mohou těšit na německý snímek Stezka odvahy. Ten zachycuje napínavý příběh malého chlapce putujícího přes hory z Francie do Španělska, aby se dostal před válkou do Ameriky. „Aniž by to tvůrci původně zamýšleli, je téma migrace před válkou s ohledem na stávající geopolitickou situaci v dnešní době velmi aktuální,“ doplnila Markéta Pášmová.

Tématem festivalu je letos festival samotný.

„Chceme silně apelovat na osobní vzájemnou komunikaci s důrazem hlavně na mladší populaci a vyzvat lidi, aby zhasnuli monitory, omezili e-komunikaci na sítích a šli do kina, na koncert nebo zažít jinou aktivitu,“ vysvětlila výkonná ředitelka Jarmila Záhorová. Filmový i doprovodný program tak opět nabídne celou řadu možností, jak společně strávit volný čas. Návštěvníci se v tradičních lokacích budou moci zase setkat s filmem, divadlem, výstavami, koncerty, workshopy a s tvořivými dílnami.

Ve čtvrtek se otevře nová speciální zóna pro „náctileté“ na zlínském zámku. Teenageři se zde mohou těšit na filmy určené právě pro ně, na youtubery, virtuální realitu, besedy, večerní party na nádvoří zámku, arénu pro e-sporty a relaxační zónu před zámkem a na spoustu dalších aktivit.

„Chceme teenagerům nabídnout možnost aktivně strávit volný čas a být přitom v chillu, jak říkají. Připravena je i speciální kolekce TOP TEEN TEN aneb 10 filmů, které bys neměl minout, dokud je ti …náct,“ vysvětluje Jarmila Záhorová.

Každoročně je na první festivalový večer naplánovaný i velkolepý ohňostroj u Kongresového centra Zlín. Na působivou barevnou show s podmanivou hudbou, která zahájí sedmidenní svátek filmu ve Zlíně, se mohou návštěvníci festivalu, a nejen oni, těšit ve 22.00 hodin.