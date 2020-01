„Do programu se vešlo dohromady devět celovečerních filmů různých žánrů, na jejichž výrobě se podílelo šestnáct evropských zemí,“ prozradil Petr Mašata, dramaturg kina Vatra.

Společným tématem letošního ročníku je současné postavení dělnické třídy. Sociální napětí rezonuje ve filmech Pardon, nezastihli jsme vás, Beats, Budiž světlo a Fabrika.

„V hlavních časech se v pátek objeví islandské psychologické drama Bílý bílý den a v sobotu nápaditá francouzská komedie Tenkrát podruhé,“ upozornil Mašata.

Nejen dětem je pak určený animovaný německý film Fany a pes, který dobrodružně líčí pád Berlínské zdi i celého Východního bloku před 30 lety. Evropskou filmovou inventuru pořádá společnost Dům kultury Vsetín, provozovatel kina, ve spolupráci s Filmovým klubem ve Vsetíně.

Program a informace o filmech:

24. 1. v 17:00 hodin

PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS (Velká Británie, Francie, Belgie 2019). Empatický příběh obyčejných lidí, kteří se snaží udržet si důstojnost i na hraně chudoby.

Cena diváků v San Sebastianu.

24. 1. v 19:15 hodin

BÍLÝ BÍLÝ DEN (Island, Dánsko, Švédsko 2019). V malém městečku se bývalý policista vyrovnává s tragickým úmrtím své ženy. Nejlepší film na Nordic International Film Festival.

24. 1. ve 21:40 hodin

BEATS (Velká Británie 2019). Skotsko 1994 a dva kamarádi zažívají nástup ilegální rave scény. Příběh dospívání na pozadí hudby. Nejlepší kamera, zvuk a debutový scénář na British Independent Film Awards.

25. 1. v 10:00 hodin

MODLITBA (Francie 2018). Mladý feťák Thomas přichází do katolického rehabilitačního centra v Alpách. Film o možnostech nápravy. Stříbrný medvěd na Berlinale za hlavní mužskou roli.

25. 1. ve 12:30 hodin

STEHY (Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko, BaH 2019). Ana stále pátrá po svém synovi, o kterém jí před 20 lety řekli, že zemřel při porodu. Drama reaguje na skutečné případy „uloupených dětí“, které se děly během války.

25. 1. ve 14:45 hodin

FANY A PES (Německo, Lucembursko, Belgie, ČR 2019). Pád Berlínské zdi i celého Východního bloku očima dvanáctileté holčičky. Napínavý a laskavý animovaný film.

25. 1. v 16:45 hodin

BUDIŽ SVĚTLO (Slovensko, ČR 2019). Emotivní drama o zlu v každém z nás a tradiční rodině v realitě současného Slovenska. Nejlepší herec na MFF Karlovy Vary.

25. 1. v 19:00 hodin

TENKRÁT PODRUHÉ (Francie 2019). Victor se rozhodne vrátit do 70. let a znovu prožít první rande se svou ženou. A agentura mu to splní. Chytrá romantická komedie.

25. 1. ve 21:30 hodin

FABRIKA (Rusko, Francie, Arménie 2018). Když chce majitel zavřít továrnu, parta frustrovaných dělníků ho unese a žádá výkupné. Temný kriminální thriller.

Vstupné:

1 film - 110 Kč

3 filmy - 270 Kč (90 Kč za jeden) - pro FK 210 Kč (70 Kč za jeden)

6 filmů - 450 Kč (75 Kč za jeden) - pro FK 360 Kč (60 Kč za jeden)

9 filmů - 540 Kč (60 Kč za jeden) - pro FK 450 Kč (50 Kč za jeden)

Další informace na www.kinovatra.cz nebo na www.fkvsetin.cz.