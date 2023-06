Tradiční hudebně filmový seriál s názvem Vsetínské kulturní léto začíná v polovině června ve Vsetíně. O úvodní z devíti koncertů se ve čtvrtek 15. června od 19 hodin na pódiu na Dolním náměstí postará kapela The Zac Schulze Gang.

Zac Schulze Gang (UK) bude prvním interpretem Vsetínského kulturního léta 2023. | Foto: se svolením DK Vsetín

Tvrdé a úderné bluesrockové trio pocházející z britského hrabství Kent vzniklo v roce 2020 v Gillinghamu. Kapelu tvoří frontman a kytarista Zac Schulze, baskytarista Anthony Greenwell a bubeník Ben Schulze.

Hudební scénu atakovali neotřelou směsicí blues, rocku a coververzí od 50. let do současnosti. „Naším úkolem je porazit zlé síly budoucnosti a přinést radost obyvatelům vesmíru prostřednictvím mixu blues‑rockových skladeb a eklektických coververzí,“ uvádí kapela na svém webu.

The Zac Schulze Gang - Ballyshannon Blues (Official Video)

Zdroj: Youtube

Tvorba britské formace je ovlivněná umělci, jako jsou Stevie Ray Vaughan, The Beatles, The Who, Dr. Feelgood, Rory Gallagher, Eagles, 10cc a mnoho dalších. Trio bylo nominováno ve dvou kategoriích na prestižní britské ocenění British Blues Awards 2023.

Dramaturgie pořádajícího Domu kultury Vsetín počítá i s mokrou variantou. V případě nepříznivého počasí muzikanti zahrají v malém sále Domu kultury. „O případném přemístění se diváci dozví v den konání akce nejpozději v 17 hodin na sociálních sítích a na informačních cedulích na Dolním náměstí,“ upozornil za produkční tým Zdeněk Holoubek.

Vsetínské kulturní léto 2022.Zdroj: se svolením DK VsetínPomyslnou štafetu v seriálu Vsetínského kulturního léta předá The Zac Schulze Gang valašskému triu Karpatrio, které vystoupí následující týden ve čtvrtek 22. 6. od 19 hodin. Počínaje červencem navíc bude po koncertech vždy následovat letní kino.

„Program kulturního léta je složený z různých hudebních žánrů, aby si každý mohl vybrat to své – od folkrocku, folkloru a country přes pop až po bluesrock,“ upřesnil Holoubek. Kromě už jmenovaných The Zac Schulze Gang a Karpatria zahrají také Já, Kubo a Band, Folklorní soubor Vsacan, Dazed and Confuzed, Gympleři, James Harries, Tokyo a Docela.

Součástí programu bude také pozvánka na Liptálské slavnosti, a to ve čtvrtek 24. srpna od 16 hodin v Panské zahradě. Filmových projekcí bude celkem sedm. První z nich 13. července. Více na www.dkvsetin.cz