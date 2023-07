V plném proudu jsou od čtvrtka Rožnovské slavnosti, které se ve městě konají už po dvaačtyřicáté. Mezinárodní folklorní festival nabídl během čtyř festivalových dnů na šest set účinkujících z Česka, Slovenska, Bulharska, Ukrajiny, Rakouska či Polska.

Rožnovské slavnosti 2023 v Dřevěném městečku, 8. července. | Video: Dominik Pohludka

Ani letos nechyběla na festivalu v pátek a sobotu tradiční soutěž v odzemku, vystoupení řady dětských a dospělých folklorních souborů, připomenul jubilea významných souborů a osobností regionu. Nosnou linkou celých slavností je píseň, a proto se i podtitulem letošních slavností stalo motto Na křídlech písně.

V programu vystoupil například VUS Ondráš, které patří ke špičce ve svém oboru, bulharský soubor Bistritsa, jehož součástí jsou Bistritsa babi, které jsou za svůj přínos lidové kultuře zapsány na seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

Mezi dalšími zahraniční hosty mohli lidé vidět vystoupení rakouského soubor Sing-, Spiel- und Volkstanzgruppe Loipersbach, slovenského souboru FS Považan či soubor Svitanok z Ukrajiny a Zbigniew Wałach s kapelou a tanečníky Wałasi z Polska. Rožnovské slavnosti pokračují i v neděli, kdy nabídnou například koncert, besedy a další program.

Program festivalové neděle:

10.00 Dřevěné městečko - kostel sv. Anny

Písnička známá aneb Protančený svatý rok

Koncert duchovních i světských písní s doprovodem historických nástrojů uvnitř i před kostelem. Vystoupí muzikanti souboru Barunka.

11.00 Mlýnská dolina - hamr

Besedování na hamru: Flétny karpatského prostoru

Představení nástrojů ze sbírky fléten Nikolaje Tymčaka, čerstvé knihy Mariana Friedla Koncovka a další flétnové nástroje karpatských regionů ČR a učebnice a zpěvníku Hrajeme na bezdírovou píšťalu koncovku a Koncovkové písně I Jiřiny Gondové a Mariana Friedla. Součástí bude také připomenutí sto deseti let od narození významného badatele a výrobce tradičních nástrojů na Valašsku Joži Országa-Vraneckého. Účinkují Nikolaj Tymčak, Jiřina a Marek Gondovi, Marian Friedl.

12.30 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Hosté naši milí

Program zahraničních souborů z Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Polska a Rakouska. Moderuje David Pavlíček.

13.00 Mlýnská dolina - hamr

Besedování na hamru: Po Kysucky – CD mapující subregiony Kysuc

Etnolog Juraj Jakubík (SK) shromáždil archivní snímky kysuckých muzikantů a zpěváků a společně s přáteli natočil nově reprezentativní snímky jednotlivých subregionů Kysuc a příslušných stylů. Autor představí projekt, výsledné hudební album Po Kysucky a přiblíží jednotlivé styly prostřednictvím hudebních ukázek.

Účinkují Juraj Jakubík, Marian Friedl.

14.00 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

Co už umíme

V dětském pořadu děti předvedou, co všechno se naučily a co se při učení dověděly. Uvidíte dětské soubory Valášek z Kozlovic, DS Heleny Salichové z Ostravy, Malý Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm a zpěvačky Malého Sedmikvítku z Frenštátu pod Radhoštěm. Průvodce jim bude dělat Ondřej Dvořák.

15.30 Dřevěné městečko - komorní amfiteátr

… v dobrém sa rozejdem

V závěrečném galaprogramu představí „TO NEJ“ z Rožnovských slavností 2023 účinkující soubory Považan, Wałasi, Svitanok, Bistritsa, Sing-, Spiel-, und Volkstanzgruppe Loipersbach im Burgenland, Barunka a Vsacan.

Moderují David Pavlíček a Tomáš Gross.