The Blues Band, jak si říká parta hudebníků ve složení Paul Jones (známý z kapel Manfred Mann a The Manfreds), Dave Kelly (známý z The John Dummer Band a Howling Wolf and John Lee Hooker), Tom McGuinness (také z Manfred Mann a The Roosters), Rob Townsend a Gary Fletcher, vznikla před čtyřiceti lety. „Mnoho fanoušků seskupení The Blues Band tehdy ještě nebylo ani na světě,“ poznamenává Ondřej Smolka z Kulturního zařízení Valašské Meziříčí.

Pětice v té době již veteránů hudebního průmyslu se rozhodla v roce 1979 naskočit do hudebního kolotoče a založilo kapelu, která se bude zaměřovat pouze na blues. Nikdo tehdy nepředpovídal, že uplyne čtyřicet let a oni budou stále oslňovat publikum svým uměním a dovednostmi.

„O dvacet alb a tisíc koncertů později si napříč světem vydobyli pověst jednoho z nejlepších exponentů bluesové tradice ve všech jejích podobách. A my jsme rádi, že přijali pozvání na folk-blues-beat festival Valašský špalíček a že je tak budeme moci slyšet poprvé v České republice právě u nás,“ říká Ondřej Smolka.

Valašský Špalíček patří tradičně k první vlně akcí letní festivalové sezony. Letošní 38. ročník se koná ve dnech 25. až 27. června. Nejkomplexnější retro přehlídka v ČR opět cílí na pamětníky big beatové dekády, na milovníky hudby 70. let, na ideály rock´n´rollové generace z časů kdy, hudba spojovala, co politika rozdělila.

Kromě již zmíněných The Blues Band se fanoušci mohou těšit na české hudebníky Václava Neckáře s kapelou Bacily, Viktora Sodomu a Pavla Sedláčka s Jiřím Šlupkou Svěrákem, vystoupí také Emil Viklický, Luboš Andršt či Jan Hrubý a australský bluesman Gerald Clark. Dále kapely Jazz Q & Oskar Petr, Impuls, C. K. Vocal, rakouský DeadBeatz Blues Bopper Orchestra, polské party Zdrowa Woda, Rattlesnake! i Blackderry Brothers a mnoho dalších.

Aktuální informace o dalších účinkujících pořadatelé postupně zveřejňují na stránkách www.valasskyspalicek.cz a oficiálních sociálních sítích festivalu, kde je možné pořídit vstupenky online.

Více o The Blues Band:

Své první album nazvali originálně The Official Blues Band Bootleg Album a kromě bluesových standardů a autorských písní obsahovalo také kompozice Come On In a dlouhodobě oblíbenou Flatfoot Sam. Nahrané album nakonec nezaujalo žádnou z větších nahrávacích společností a tak se kapela, která potřebovala zaplatit nahrávacímu studiu, rozhodla vyrobit limitovanou edici tisíce kusů, všechny ručně orazila svým logem a originálně podepsala. Tímto krokem však o sobě dali vědět a podepsali smlouvu se společností Arista Records. Ti vydali reedici alba, do světa pustili také desky Ready Itchy Feet a Brand Loyalty a kapela vyrazila na Evropské turné.

Poté co nahráli a vydali živák Bye Bye Blues v roce 1983, si kapela dala na chvíli oddech. Ten netrval dlouho a mezi lety 1986 až 2011 vydali patnáct řadových desek, mezi nimi také Thank You Brother Ray, jíž vzdali hold Ray Charlesovi. Zatím poslední album je z roku 2018 a nese název The Rooster Crowed.

Takovýchto úspěšných hudebních mazáků, kteří oplývají kvalitou a spíše se o nich dozvíte z poslechu od známých než z propagačního humbuku, se na světě mnoho nenajde. Tak či tak musí svou práci odvádět stále na vysoké úrovni. Tito pánové mají opravdový cit jak pro svou hudbu, tak pro své publikum i pro sebe navzájem. Zralost ve vystupování a vášeň pro hudbu jsou jejich druhou přirozeností.

Paul Jones zasvětil velkou část tvůrčí kariéry, překlenujíce téměř čtyřicet let, této věčné, inspirativní formě a samotným základům a kořenům rock & rollu. Dave Kelly se svou zesnulou, skvělou sestrou Jo-Ann představil celé generaci díla americké bluesové kytaristky Memphis Minnie, bluesmana Sonyho House, Roberta Johnsona i Mississippi Freda McDowella.

Tom McGuinness začal na konci 50. let a dosud se nezastavil a stejně ostrý a pevný stisk si také stále drží Rob Townsend a Gary Fletcher. Toť nejlepší a nejzručnější praktici v umění blues z Velké Británie.

Koncert uskupení The Blues Band se uskuteční v areálu zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí v rámci folk-blues-beat festivalu Valašský špalíček 2020.

V prodeji jsou v současné době třídenní vstupenky na festival. Jednodenní vstupenky bude možno pořídit, pokud nedojde k vyprodání kapacity, cca měsíc před festivalem. (smo)