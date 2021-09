• Vstup psů do areálu je povolen pouze s náhubkem a na vodítku.

• Návštěvník vstupující do sektoru je povinen vyzvednout si u bezpečnostní služby u vstupu do sektoru identifikační pásek. Tento identifikační pásek bude mít návštěvník sektoru umístěn viditelně na své ruce po celou dobu pobytu v sektoru. Při odchodu ze sektoru je povinen návštěvník vrátit identifikační pásek bezpečnostní službě u vstupu/výstupu.

• potvrzení o negativním samotestu provedeném pod dohledem pořadatele na určeném místě, tj. v blízkosti stánků s označením VRATNÉ KELÍMKY (samotest si lze přinést vlastní nebo do vyčerpání zásob zakoupit na místě),

U vstupu do areálu akce bude možné na vyhrazeném místě provést také samotest. Počet diváků budou organizátoři evidovat pomocí silikonových identifikačních pásků. Návštěvníci festivalu se pak musí řídit provozním řádem, který je k dispozici na webových stránkách a Facebooku Domu kultury Vsetín. „Pevně věřím, že ani složitější organizační opatření návštěvníky neodradí, a společně si Valašské záření užijeme,“ říká starosta Vsetína Jiří Růžička

Veškerý program Valašského záření je pro návštěvníky zdarma. Je však třeba počítat s dodržováním protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví. Areál akce bude proto rozdělený do dvou sektorů – sektor Dolní náměstí a sektor Svárov – z nichž každý bude mít několik vstupů/výstupů, u kterých bude kontrolována bezinfekčnost.

Hudební specialitu pak představí soubor Zvonky Dobré zprávy z Kateřinic hrající na ruční chórové zvonky. A chystá se tradičně také jeden „tajný“ koncert – kdo na něm vystoupí, to se posluchači dozvědí až ve chvíli jeho začátku v sobotu v 19 hodin na Náměstí Svobody.

Co se slavnějších hudebních jmen týče – letos je reprezentují zástupkyně popmusic Tereza Kerndlová, proslulá rocková kapela Žlutý pes s frontmanem Ondřejem Hejmou a skupina Maxim Turbulenc zpívající písně různých žánrů v disko úpravě.

„Fanoušci klasického bigbítu a rock’n’rollu zase budou mít možnost ‚zatrsat‘ si při vystoupeních vsetínské legendy Old Skart a Rock’n’roll Bandu Marcela Woodmana. A pokud jste milovníky časem prověřených melodií z počátku dvacátého století, nenechejte si ujít vystoupení kapely Jazzbook hrající dixielandové skladby,“ zve Jakub Šnevajs.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.