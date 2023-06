Bezmála třicítku účinkujících z domácí hudební scény, ale také z Velké Británie, USA, Polska či Slovenska, nabídne na třech pódiích 41. ročník valašskomeziříčského folk-blues-beat festivalu Valašský špalíček. Oblíbená kulturní událost se koná od středy 21. do soboty 24. června v areálu zámku Žerotínů.

Diváci se baví na festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Mrlina Martin

Folk blues beat festival Valašský špalíček patří nepřerušenou tradicí čtyřiceti uskutečněných ročníků ke stálicím moravské festivalové scény. V letošním roce vpluje na rozbouřených vlnách vybraných kapitol dějin rocku, folku a blues do páté dekády své existence.

Program začíná ve středu 21. června v 17 hodin v kině Valmez projekcí dokumentu Tenkrát v Praze „o jiné kultuře v jiné době“. Autor, režisér Josef Císařovský, film přiveze i uvede, a spolu s hostem programu Milošem Čuříkem budou s diváky besedovat o ponurých časech i pokusu o jejich polidštění v 70. a 80. letech aktivitami Miloše Čuříka.

„Film sice názvem odkazuje na Prahu, ale jeho uvedení zde ve Valmezu má své opodstatnění, neb Miloš Čuřík svými poslechovými pořady ve zdejším M-klubu dost zásadně ovlivnil i meziříčskou hudební scénu 80. let,“ připomínají pořadatelé Valašského špalíčku.

Tenkrát v Praze (dokument) – trailer:

Zdroj: Youtube

V následujících dnech se na třech pódiích v areálu meziříčíského zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí prostřídá sedmadvacet umělců, souborů, kapel i sólistů.

Ze zahraničních interpretů lákají pořadatelé například na show, kterou přiveze britský bubeník Clive Bunker, spoluzakladatel nezapomenutelné skupiny Jethro Tull. Neúnavný motor jeho bubnů poháněl tuto legendární kapelu v časech, kdy vše bylo poprvé – od bluesového debutu s názvem This Was, přes stále osobitější výkřiky Stand Up a Benefit, až k legendární čtvrté řadovce Aqualung, která pro Jethro Tull rezervovala místo v první řadě progresivních kapel světového rocku.

„Jeden z nejlepších bubeníků rockové historie přijede do Valmezu s doprovodem The Bonus Track Bandu fenomenálního italského kytaristy Rikiho Massiniho,“ upozorňuje dramaturg festivalu Karel Prokeš.

Valašský špalíček oslavil čtyřicítku ve skvělé kondici, přilákal dva tisíce lidí

Několik let se na festival chystala slavná britská formace The Blues Band, v níž se od roku 1979 o pěvecké party dělili harmonikář Paul Jones a kytarista Dave Kelly.

Kovidová léta však zabetonovala kapele výjezd z britských ostrovů, až nakonec v roce 2021 bluesová legenda zamávala svým posluchačům albem Bye Bye Blues Band. A o rok později, po třiačtyřiceti letech úspěšné kariéry, vydala své poslední album So Long.

„Nicméně, na Valašský špalíček nyní míří kytarista a zpěvák Dave Kelly, stále aktivní muzikant, který po rozloučení s Blues Bandem dál vystupuje se svou kapelou, s Paulem Jonesem, a pravidelně koncertuje také se skotskou královnou blues Maggie Bell, jíž jsme na Valašském špalíčku už před časem viděli… Takže je na co se těšit,“ láká na hvězdu z britských ostrovů Karel Prokeš.

Folkovější část programu nabízí posluchačům od čtvrtku 22. června tři české lahůdky, každý den jednu. Pěvecká dvojice Hana a Petr Ulrychovi, která zde oslovila hudební publikum už v 60. letech, přijede s kapelou Javory Beat.

Přijede také Vlasta Redl, který v rámci meziříčské hudební komunity začal veřejně vystupovat v první polovině 70. let – na Valašském špalíčku tak s kapelou vzpomene svých 50 roků na scéně.

A do třetice se návštěvníci mohou těšit na Čechomor, který jako I. Českomoravská nezávislá hudební společnost vznikl na konci 80. let.

Připomeňte si loňský rozhovor s dramaturgem Valašského špalíčku Karlem Prokešem u příležitosti jubilejního 40. ročníku: Je to jenom práce, říká o Valašském špalíčku jeho zakladatel Karel Prokeš

Celovečerní program s podtitulem Good Bye zahraje reunion kapely The Bluesmen, která vznikla v roce 1966 a vryla se do paměti beatových fanoušků Krylovou písní Nevidomá dívka v podání Hany Ulrychové z jejich první EP desky i bluesovým šansonem Jaromíra Löfflera a Petra Fiedlera Story o velké lásce.

Grafika 41. ročníku festivalu Valašský špalíček.Zdroj: se svolením KZ Valašské MeziříčíThe Bluesmen, česká big beatová hvězda 60. let z Olomouce, ve své době vydala jen několik nahrávek na malých deskách a nikdy nenatočila LP desku.

Pro Valašský špalíček si kapela připravila pozoruhodný program, v němž se na jednom pódiu sejdou její zpěváci Petr Fiedler, Hana Ulrychová a Jaromír Jerry Löffler a hudebníci, kteří kapelou Bluesmen procházeli – varhaník Jaroslav Vraštil, klavírista Emil Viklický a bubeník Vladimír Grunt.

„Muzikantská minulost hostujícího saxofonisty Rudolfa Březiny se pojí s ostravským Flamingem, do nějž z Bluesmenů přestoupil Jaromír Jerry Loffler.

A než v roce 1968 po přepadení tehdejšího Československa armádami Varšavské smlouvy emigroval do Švýcarska, nahrál několik soulových singlů. Olomoucké pionýry bigbítové dekády v programu Good Bye doprovodí přátelé z kapely Blues Power,“ vyzdvihuje speciální program dramaturg Karel Prokeš.

Častým a vítaným hostem ve Valmezu bývá Pavol Hammel. „Letos na jednom z festivalových pódií pokřtí sólové album Čo ma po tom, čo bude potom, které živě nahrával při svém speciálním programu na Valašském špalíčku v loňském roce,“ odkrývá další speciální program Karel Prokeš.

Naopak vůbec poprvé zde vystoupí klavírista, zpěvák a někdejší lídr skupiny Modus Ján Lehotský, jenž ve svém projevu vychází z přirozeného bluesového a soulového cítění a ve spojení se zastřeným, mírně chraplavým hlasem vytvořil na slovenské hudební scéně zvláštní, projevem výrazný pěvecký typ.

Pro Synkopy 61 bude Špalíček zastávkou na rozloučenou

V rámci svého turné na rozloučenou se na Valašský špalíček po letech vrátí nejstarší česká big beatová kapela Synkopy 61. Loučení brněnských veteránů tentokrát zaznamenají televizní kamery. A sobotní „speciál program“ v pravé poledne letos patří pořadu Poesis Beat Live, který připravili Luboš Pospíšil & Trio Poesis.

Tradičně nechybí zástupci polské bluesové scény

Polskou rockovou a bluesovou scénu letos opět zastřešuje hudební časopis Twój Blues, který přiveze skupiny Blues Time, GED, Onus Blues a trio legendy polské kytarové školy Grzegorze Kapołky.

V rámci polského programu vystoupí také mezinárodní formace Blues Fighters, která právě vyhrála Polish Blues Challenge 2023 a bude reprezentovat Polsko na European Blues Challenge 2023, a zdá se, že má přirozenou šanci zazářit po celé Evropě.

Blues Fighters - Make Love In Town (Official Video):

Zdroj: Youtube

V mozaice programu 41. Valašského špalíčku se blýskají i další střípky: mezinárodní kapela britského bluesového klavíristy a zpěváka Steva Big Man Claytona, brněnský Band of Heysek ve spojení s britským temnotářem Philem Shöenfeltem i v samostatném bluesovém projektu.

Pro srovnání se v letošním programu představí také dvě bluesová dua: česká dvojice Bužma & Ptaszek a slovenský tandem Marek Wolf & Erich Boboš Procházka.

Co se doprovodného programu týče, festivalový areál nabídne například výstavu Gramofon! aneb Hudba obrazem, obraz hudbou v Muzejním a galerijním centru, v Galerii Kaple se představí umělec Boris Jirků a ve vedlejší Galerii Sýpka jeho dcera Adéla Marie Jirků. Tradiční sobotní Wallachian Not-Psychedelis Breakfast bude, opět v Café Tucan, vzpomínat na nedožitých 75 let Luboše Andršta.

Dramaturgie průhledů do folk-blues-rockové minulosti už od loňského ročníku rozšířila historický záběr od 60. až do 80. let. V úvodním programu 41. Valašského špalíčku tak oslaví „čtyřicítku“ Sbor hudby i kapela Slepé střevo s programem Nečum a tleskej.

A brněnský performer Petr Váša mezitím vytvoří reflexi repertoáru nejúspěšnější a kritikou nejváženější brněnské skupiny 80. let Z kopce. To však z programu není vše. Kompletní výčet účinkujících i s časovým harmonogramem lze najít na stránkách festivalu.

Kompletní program festivalu je k nalezení na www.valasskyspalicek.cz.