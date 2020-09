Píseň V představách vznikla z námětu filmové hudby, kterou rožnovský hudební skladatel, producent a multiinstrumentalista složil původně pro své prezentační účely.

„Složit hudbu pro film je totiž jeden z mých velkých životních snů. Pár dnů po dokončení filmové skladby jsem v ní ale začal slyšet něco víc. Vzal jsem tužku, papír, začal tvořit text, zpěvovou linku a bylo to jasné – udělám z ní singl,“ popisuje Adam Uličný.

S myšlenkou vytvořit k písničce také videoklip pak Adam oslovil režiséra, kameramana a scénáristu Radima Věžníka, který má za sebou řadu úspěšných hudebních videoklipů pro interprety zvučných jmen, jako jsou Mirai, Slza nebo Xindl X.

„Naplánovali jsme společné setkání, kde jsem při kávě Radimovi singl představil. Jeho reakce byla pozitivní, námět singlu se mu líbil a na spolupráci jsme se dohodli,“ těší rožnovského hudebníka.

Scénáře se ujal Radim Věžník a rozhodl se v klipu ukázat víc, než jen zpívaný děj. Hlavní postavou je sám zpěvák Adam Uličný, po jeho boku si zahrála fotomodelka Lucie Syrohová, která ztvárňuje roli malířky klíčového obrazu.

„Návrh scénáře se mi moc líbil, zejména rozklíčování celé myšlenky, kdy se divák na konci klipu dozví, dle fragmentů v obrazu, kdo je vlastně předlohou – v představách. Posluchač si tak může vytvořit více představ toho, co se v klipu děje,“ říká Adam.

Rožnovský hudebník Adam Uličný o sobě dal více vědět už letos v dubnu, když autorskou písní Přestali jsme si vážit reagoval na aktuální situaci kolem šíření koronaviru. Na svém kontě má také řadu dalších skladeb a do budoucna velké plány.

Se svou muzikou chce prorazit do světa populární hudby, která zní v éteru, časem zamířit na prkna, která znamenají svět a také by se chtěl chytit na poli tvůrců filmové hudby.

„Hudbě se věnuji od svých šesti let a ano, plánů mám opravdu mnoho. Také vím, že všechno přijde v ten správný čas,“ je přesvědčený Adam Uličný.