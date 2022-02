V nové pohádce se na jevišti objeví Pohřebenář s Medvědem, intrikující Dochtor s Apatykářem, rázná Kača, Rychtář, ogaři a další postavy kouzelného pohádkového světa. Ti všichni se střetnou u hrušky.

„Hruška je v naší pohádce symbolem nesmrtelnosti a hojnosti. Propojuje náš svět se světem dávných mýtů, které přetaveny v pohádku promlouvají novým jazykem. Stále však sdělují to samé: člověk má vždycky možnost udělat správnou věc. Byť by to byl sebevětší nezbeda. Hruška je centrem pohádkového dění,“ popisuje režisér Tomáš Kočko.

A jak dále doplní dramaturgyně inscenace Alice Olmová, není to hruška ledajaká.

„Její plody sladké jako med jsou vyhlášené široko daleko a Janek, Roman a Franta jim prostě nemohou odolat. Kača si ale bedlivě úrodu před „zatracenými ogařisky“ hlídá a běda, běda tomu, kdo se jejích hrušek jen dotkne. Proto uvítá, když jí záhadný Pohřebenář našeptá zaklínadlo a Kača ho v pravou chvíli vyřkne. A to se budou teprve dít divy!“

Gdo na tebja hruško vleze,

ten bez mého svoléní,

dólú z tebja nepoleze.

Tajemné zaklínadlo dokáže ledacos. V nové pohádce Divadla loutek dokonce přilepit na hrušku i smrt. Co se na světě stane pak a jak to všechno dopadne, navíc když si Kača ne a ne vzpomenout na to, jak hříšníky vysvobodit, na to se už musí diváci přijít podívat sami. Určitě se dozví, zda se splní to, že „do inšímu jamu kope, sám do ni sletí“ a bude nakonec dobro dobrem splaceno.

Smrt na hrušce je pohádka možná s trochu netradičním a podivným názvem, ale bude to pohádka napínavá, tajemná, veselá a bude ji třeba vidět!