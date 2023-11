Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Adventní trhy na náměstí Míru ve Zlíně | Video: Deník / Pavel Bohun

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

VALAŠSKO

Mikulášský den a rozsvěcení vánočních stromů

KDY: pátek 1. prosince od 9 hodin

KDE: Vsetín, Svárov, náměstí Svobody, Dolní náměstí

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Mikulášský den ve Vsetíně tradičně patří k prvním adventním dnům a blížícím se Vánocům. V letošním roce Mikuláš na koňském povozu Vsetíňany navštíví v pátek 1. prosince. Dopoledne zamíří do mateřských škol, odpoledne bude Mikulášská družina šířit vánoční náladu centrem města. Součástí této oblíbené rodinné akce bude i tradiční Mikulášský jarmark, který bude probíhat od 9 do 17 hodin na Náměstí Svobody a v ulici Svárov před Domem kultury. Mikuláš všechny malé i velké zve také do zvonečkového průvodu, který ho doprovodí při rozsvěcování vánočních stromů na vsetínských náměstích. Správnou mikulášskou atmosféru podpoří čertovská družina z Valašské Polanky a dechová hudba Čertovka. Akci připravuje Dům kultury Vsetín a Alcedo – středisko volného času a plavecká škola za finanční podpory města Vsetín.

Přehledně: Kdy se na Valašsku rozsvítí vánoční stromy

Poletíme?

KDY: pátek 1. prosince od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M klub

ZA KOLIK: na místě 450 Kč, v předprodeji 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kapela umí odlehčenou formou vyprávět o složitých a smutných věcech tak, že jejich koncerty dýchají barevnou náladou, svižnou rytmikou a tanečními kreacemi publika. Diváci se budou smát, výskat, tančit nebo přeběhne jim mráz po zádech, když v písni pojmenují jejich problém. Vtipné, poetické a přímočaré texty jsou totiž devízou kapely.

Poletíme? se bezpečně zařadili ke špičce české hudební scény. Jejich koncerty bývají po celé republice narvané a za dobu své existence se stali koncertní jistotou, která umí roztančit všechny věkové kategorie bez rozdílu.

Kapelníkem, zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely je charismatický výtvarník Rudolf Brančovský. Kapela Poletíme? vystoupí ve Valašském Meziříčí v pátek 1. prosince 20223Zdroj: se svolením KZ Valmez

Mikulášský jarmark a rozsvícení vánočního stromu

KDY: pátek 1. prosince od 8 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, náměstí, centrum města

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Město Valašské Meziříčí srdečně zve na Vánoce ve Valmezu, nejkouzelnější období roku. Město se oblékne do adventního a vánoční atmosféra na náměstí potěší každého návštěvníka. Přijďte se podívat a nadechnout se příjemné sváteční atmosféry s bohatým doprovodným programem.

V pátek 1. prosince začínají meziříčíské adventní programy Mikulášským jarmarkem. V 16 hodin vystoupí Martin Láska & Band, o hodinu později je naplánováno rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka.

VÁNOČNÍ ANKETA: Nominujte nejkrásnější vánoční strom z Valašska

Wolf Mail (CAN/AUS)

KDY: neděle 3. prosince od 19.30

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ Valmez

ZA KOLIK: na místě 210 Kč, v předprodeji 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Wolf Mail je kanadský blues rockový a zpěvák. V jeho hudbě ale snadno odhalíme trochu jazzového smetí, soulové pavučiny a zašlý nátěr country music. Narodil se v kanadském Montrealu, ale vyrůstal v jižní Francii i v Kalifornii. Nějak se mu to kočování zůstalo v krvi. Strávil v mládí mnoho let cestováním.

Na kytaru začal hrát v deseti letech pod vlivem Elmora Jamese a Johna Lee Hookera. Na kytarové lekce docházel k samotnému Davidu Goodmanovi a ve 14 letech vystoupil na své první štaci. Vzhledem k tomu, co již bylo řečeno, nelze se divit, že v sedmnácti odešel z domova rovnou na turné s vlastní kapelou… Wolf Mail je tedy původem kanadský muzikant, dnes působící v Austrálii, v jeho diskografii najdeme devatero posluchači i kritikou uznávaných alb s mezinárodní distribucí. Wolf Mail.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark

KDY: pátek a sobota 1. a 2. prosince

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Dvě krásné vánoční akce se letos spojily v jednu ještě lepší a větší! Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu letos jako zlatá baňka Vánočního jarmarku. Přijďte si užít vánoční atmosféru, poslechnout si skvělou hudbu a samozřejmě také ochutnat tradiční svařák, navštívit gastro stánky nebo si koupit hezké drobnosti českých výrobců.

Rozsvícení vánočního stromu s vánočním jarmarkem - plakát.Zdroj: se svolením Téčka Rožnov

Vánoce v muzeu

KDY: neděle 3. prosince od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských, Muzeum regionu Valašsko

ZA KOLIK: plné 90 Kč, zlevněné 70 Kč (studenti, senioři), děti 6-15 let 50 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kouzlo Vánoc prostoupí o první adventní neděli zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. Opět po roce Vás čekají ukázky lidových zvyků, tradic a řemesel, tvořivé dílny, zámecká věštírna, jarmark rukodělných výrobků i vánoční dobroty z regionu.

Příchozí čeká beseda při svíčkách s Vandou Vrlovou o vánočních zvycích a tradicích, cimbálová muzika Bečva, loutkové divadélko pro děti, pilná tkadlena s tkalcovskými dílničkami pro děti, jarmark rukodělných výrobků, ukázka tradičních řemesel, obchůzka adventních bytostí Lucek a Mikulášovy Matičky, věštění budoucnosti, tvořivé dílny pro děti, pečení a zdobení perníčků.

U stánků s občerstvením se na Vás budou těšit cukrářky z Podlesí a další regionální prodejci. Po dobu konání akce je možné navštívit všechny expozice i výstavy. 1/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - archivní foto. 2/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - plakát 2023 3/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - archivní foto. 4/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - archivní foto. 5/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - archivní foto. 6/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - archivní foto. 7/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - archivní foto. 8/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - archivní foto. 9/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - archivní foto. 10/10 Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko Program Vánoce v muzeu pořádaný Muzeem regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - archivní foto.

Večer při svíčkách

KDY: sobota 2. prosince od 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Janíkova stodola

ZA KOLIK: 160 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společný koncert kapely RukyNaDudy a projektu African American Spirituals Trio afro-americké zpěvačky Chaazi Levíček.

Zazní písně z nejnovějšího vánočního alba kapely RukyNaDudy, které bude během večera pokřtěno. Jazzové African American Spirituals Trio seznámí diváky s duchovními písněmi z doby otrokářství v Americe.

Plakát ke koncertu kapely RukyNaDudy a African American Spirituals Trio v rožnovském skanzenu v sobotu 2. prosince 2023Zdroj: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R.

Mikuláš na ledě

KDY: neděle 3. prosince od 14 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, zimní stadion na Bučiskách

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Střediskov volného času Rožnov pod Radhoštěm pořádá už tradiční akci Mikuláš na ledě na rožnovském zimním stadionu. Příchozí se mohou těšit na bruslení a hry s anděly a čerty. A možná přijde i Mikuláš. Mikuláš na ledě - plakát k akci pořádané SVČ Rožnov p. R.Zdroj: SVČ Rožnov p. R.

ZLÍNSKO

Rozsvícení vánočního stromu v Otrokovicích

KDY: 1. prosince od 16 hodin

KDE: náměstí 3. května Otrokovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: S rozsvícením vánočního stromu se v pátek rozzáří i celé město. Dvousetmetrové světlené led řetězy s šestnácti sty pomalu blikajícími diodami nazdobí listnaté stromy před Otrokovickou Besedou. Hlavním vánočním stromem Otrokovic je živá asi dvanáctimetrová jedle kavkazská na náměstí. Tu ozdobí světelné řetězy s třemi tisíci led žárovkami spolu s dalšími dekoracemi. Neodmyslitelnou součástí stromku, určenou zejména dětem, bude tradiční zvonkohra. Na pódiu se budou od 16.30 střídat vystupující z řad žáků ZŠ TGM a Trávníky, ZUŠ Zlín-Malenovice, ateliér Zebra Zlín nebo Filip Vítů a Markétou Vodičkovou.

Na náměstí budou připraveny stánky s občerstvením a veškerý výtěžek z prodeje bude rozdělen na dobročinné účely mezi organizace, které pomáhají těm, co to nejvíce potřebují a působí v Otrokovicích.

Zdroj: archiv pořadatele

Vánoční Coca-Cola kamion

KDY: 2. prosince 16 - 18 hodin

KDE: náměstí Práce Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ikonický vánoční kamion Coca-Cola, který přiveze kouzlo vánočních svátků do Zlína. Program plný zábavy, skvělé hudby s možností možnost zakoupit si dárkové předměty nebo lákavé občerstvení a přispět tak na dobročinné účely, začne od 16 hodin. Nebude chybět ani Santa se svými skřítky. Veškerý výtěžek z prodeje bude věnován na podporu Agentury domácí péče Alice, což je profesionální služba Českého červeného kříže, která poskytuje zdravotní péči seniorům i zdravotně postiženým klientům především v domácím prostředí. Coca-cola kamion.Zdroj: Deník/archiv

Valašský mikulášský jarmek

KDY: 2. prosince

KDE: Valašské Klobouky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Atmosféra tradiční mikulášské obchůzky, krása řemesel i kouzlo adventních zvyků na vás dýchnou na Valašském mikulášském jarmeku. Letos bude jarmek jubilejní, třicátý, s bohatým programem pro celé rodiny. Naladí vás do předvánočního období, podíváte se pod ruce šikovným řemeslníkům, zanotujete si s muzikanty, ochutnáte místní speciality a jistě také pro své blízké pořídíte pěkné dárky.

Oblíbený valašský mikulášský jarmek slaví třicáté výročí. Klobouky budou plné

Vánoce v útulku

KDY: 2. prosince od 14 hodin

KDE: Útulek pro zvířata v nouzi Zlína Vršava

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Podpořit zvířata v nouzi a naladit se do vánoční atmosféry za doprovodu koled a dobrého jídla, to je už tradiční akce v útulku ve ZlíněVršavě. . Pro pejsky a kočičky návštěvníci stanou Ježíškem, když jim přinesou na akci nějaký malý dáreček v podobě konzerv, granulí, pelíšků, a dalších potřebných věcí. Každá koruna poputuje na pomoc útulkovým chlupáčům. Zvířata ve zlínském útulku dostanou dárkyZdroj: Deník/Matej Slávik

Vánoční jarmark na hradě Malenovice

KDY: 2. prosince 10-16 hodin

KDE: hrad Malenovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kouzlo Vánoc dostává na hradě Malenovice úplně jiný rozměr – tady se na vánoční svátky začne těšit úplně každý.

Prodejní jarmark s malými i velkými dárky pro malé i velké, občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Na třetí adventní neděli se na hradě v Malenovicích konala výstava betlémůZdroj: Deník/Jarmila Kuncová

Vánoční jarmark

KDY: 1. - 2. prosince od 10 – 18 hodin

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní vánoční jarmark s programem před radnicí Luhačovice. Stánky s punčem, zabijačkou, vánočními produkty i bohatým kulturním programem. V sobotu večer akci zakončí promítání filmu Pelíšky před radnicí. Akce 1.-3.12Zdroj: archiv pořadatele

Zimní Masters of Rock

KDY: 2. prosince od 11:30

KDE: Sportovní hala Datart Zlín

ZA KOLIK: 1090 korun

PROČ PŘIJÍT: Jednodenní zimní varianta oblíbeného festivalu Masters of Rock. 18. ročník mezinárodního rock-metalového festivalu nabídne slavné bratry CAVALEROVI v unikátním projektu „Morbid Devastation“, all-star bandu The Dead Daisies, industrial-death rockery Deathstars, tajemnou sci-fi-gothic bandu Priest, belgickou blues-rockovou senzaci Black Mirrors nebo zajímavou heavy-metalovou kapelu Liv Sin a řadu dalších kapel.

festival Zimní Masters of RockZdroj: Deník/Jan Karásek

Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy Zlín

KDY: 2. – 3. prosince od 10 hodin

KDE: náměstí Míru Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zpříjemněte si adventní atmosféru na zlínských vánočních trzích na náměstí Míru. Vánočně ozdobené dřevěné domečky vám přinesou voňavý punč, svařák, kávu, medovinu, mošty a další alko i nealko nápoje doplněné tradičním občerstvením jako jsou halušky, francouzské brambory, bramboráky, klobásky, trdelníky, langoše, různé cukrovinky a mnoho dalšího. Novinkou letošních adventních trhů bude obří adventní věnec, na kterém se každou adventní neděli rozsvítí jedna svíce. V sobotu začne hudební program o půl páté koncertem DoGa Uherské Hradiště, v šest hodin bude pokračovat skupina Blue Cimbal. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je naplánováno na první adventní neděli v 16:45. Už od půl čtvrté na pódiu vystoupí dětský folklorní soubor Vonička a Cimbálová muzika Paléska, v 17.15 se rozsvítí 1. adventní svíce na věnci. Vrcholem neděle bude koncert Anety Langerové v 18 hodin. Adventní trhy náměstí MíruZdroj: Deník/Jan Karásek

Čertovská diskotéka

KDY: 3. prosince 15 – 18 hodin

KDE: Kulturní dům Vizovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Pro všechny hodné i zlobivé děti je připravena čertovská diskotéka v sále kulturního centra ve Vizovicích. Nebude chybět doprovodný program, tvořivé dílničky, diskotéka s DJ Březíkem a občerstvení v kavárně. Od 16 hodin přijde Mikuláš s andělem do kavárny a děti můžou pošeptat nebo říct básničku.

Čertovská diskotékaZdroj: archiv pořadatele

Loutkové divadlo Broučci

KDY: 3. prosince od 14 hodin

KDE: Klub kultury Napajedla

ZA KOLIK: 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Klasická pohádka na motivy knihy Jana Karafiáta pro děti od 4 let. Pohádkové vyprávění ze života svatojánských broučků. Tak trochu neposlušný Brouček, jeho maminka, tatínek, Beruška a kmotřička Janinka zažívají spoustu krásných příběhů. Loutkové divadlo BroučciZdroj: archiv pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Andělské a čtyřnohé Vánoce na Výstavišti Kroměříž

KDY: v pátek od 9 do 21 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Vychutnat si vánoční atmosféru, setkat se s přáteli či nakoupit dárky budou moci návštěvníci Výstaviště Kroměříž. Od pátku do neděle se tam totiž paralelně uskuteční hned dvě akce. První – Andělské Vánoce – nabídnou možnost nakoupit dárky, vánoční dekorace, nebo si jen vychutnat adventní atmosféru. Druhá akce, nazvaná příznačně Čtyřnohé Vánoce se zase zaměří na dárky a pamlsky pro domácí mazlíčky. Organizátoři slibují také stánky s pestrou paletou dárků v podobě hraček, módních doplňků, kosmetiky, pelíšků, škrabadel a jiných služeb. Nebudou chybět ani vodítka, obojky, psí diáře, omalovánky, zvířecí fotoknihy a spoustu dalšího.

VIDEO: Andělské Vánoce v Kroměříži? Lidé vzali výstaviště útokem

Advent na zámku

KDY: sobota a neděle od 9:30 do 16 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 160 korun

PROČ PŘIJÍT: Cesta od adventu do Tří králů vede přes tematicky vyzdobené sály Arcibiskupského zámku. Skupinu doprovází průvodce s komentářem. Na rozdíl od prohlídek během celého roku se netýká zámku a jeho historie, ale je zaměřena na advent a jeho svátky s odkazem na vyzdobené sály od zámeckých floristek. Prohlídky budou také zpestřeny krátkými hudebními vstupy žáků a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Základní umělecké školy Kroměříž. Trasa je veřejnosti přístupna pouze během adventních víkendů. Zároveň bude letos otevřena zámecká kavárna, kde si můžete v klidu vychutnat kávu či punč. Vhodné pro rodiny s dětmi. Advent na zámku 2023.Zdroj: Arcibiskupský zámek Kroměříž

Umění je stav duše XIII

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční výstava s názvem Umění je stav duše XIII představí obrazy pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Letos vůbec poprvé je navíc doplní díla jejich arteterapeutky Emilie Rudolfové. Jádrem výstavy jsou obrazy, které vytvořili pacienti Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v arteterapeutickém ateliéru. Tam přicházejí lidé s různými obtížemi – neurotickou poruchou, závislostmi na alkoholu, lécích, drogách, sebepoškozováním, sebevražednými úmysly nebo potížemi v podobě mentální anorexie.

Pacienti si sami volí, jakou technikou budou tvořit, i formát, na nějž budou tvořit. Arteterapeutka do průběhu jejich výtvarné práce nezasahuje. Na výstavě se tak objeví kresby tužkou, pastelkami, malby temperami, koláže či akvarely, celkem přes 50 obrazů.

Výstava Umění je stav duše v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: V posledních letech se vlna stala zajímavým a originálním výtvarným materiálem. Velice osobitá a působivá díla plstěním vlny vytváří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než patnácti lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Procestovala celý kontinent a seznámila se s původními obyvateli a jejich způsoby, jak získávat vlněné plátno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, ale také scény ze života našich předků, ztvárnění krajiny i díla abstraktní. Vedle figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže. Výstava Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

SLOVÁCKO

Vánoční čas - rozsvěcení stromu v Hradišti

KDY: v pátek 1. prosince od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

Od 16 hodin přítomné na náměstí rozehřeje koncert kapely The People. O hodinu později začne slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Posléze přijde na řadu promítání videomapingu a pak projekce dětských kreseb. Videomaping pak zopakují a večer dohraje kapela The People.

Víkendové tipy Slováckého deníku 1. - 3. prosince 2023Zdroj: archiv pořadatele

Ranní Hlukot s Marií Lekešovou

KDY: v sobotu 2. prosince od 9 do 11 hodin

KDE: Hluk, Rajčovňa 261

ZA KOLIK: Neuvedeno Marie Lekešová je autorka knihy Jak se dříve žilo a co se jedlo v Hluku aneb opomíjená jídla a zvyky. Tématem bude Jak to bylo dřív na Vánoce. Víkendové tipy Slováckého deníku 1. - 3. prosince 2023Zdroj: archiv pořadatele

Adventní čas je tady zas

KDY: v sobotu 2. a v neděli 3. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neuvedeno

Tradice předvánočního období na Slovácku ve skanzenu Rochus.

Víkendové tipy Slováckého deníku 1. - 3. prosince 2023Zdroj: archiv pořadatele

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplnil Galerii Slováckého muzea

KDY: do 11. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích. Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka v Hradišti představil jeho přítel Arnošt GoldflamZdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude

Kdy: do 4. února 2024

Kde: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Za kolik: 100 Kč

Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče.

Kdo nemá kožucha, zima mu bude! Nová expozice láká do Slováckého muzeaZdroj: Deník/Pavel Bohun