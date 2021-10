Soutěž pořádaná Diakonií Vsetín je určená dětem i dospělým. Soutěžními tématy pro letošek jsou Rodina ve městě a Léto ve městě. Zaslat je však možné také snímky na volné téma. Podmínkou ale je, že fotografie musí zachycovat město Vsetín.

Soutěžní snímky je možné zaslat pořadatelům e-mailem na adresu vodakova@diakonievsetin.cz.

„V tomto případě je třeba do předmětu zprávy napsat Šumný Vsetín 2021 a v průvodním textu je pak nezbytné uvést jméno, příjmení a věk soutěžícího,“ radí pořadatelé soutěžního klání.

Fotografie nebo CD s nimi je však také možné doručit klasickou poštou na adresu Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín.

„Na obálku nezapomeňte napsat: Šumný Vsetín 2021,“ uvedla za organizátora akce Marta Vodáková.

Soutěžní snímky (maximálně deset fotografií) je nutné doručit organizátorům do 9. listopadu letošního roku.

„Zaslané fotografie nemusí mít konkrétní rozměry a velikost. Ovšem platí, že čím vyšší rozlišení snímku, tím lépe,“ upozornili pořadatelé.

Nejlepší snímky v kategoriích děti do 15 let a ostatní nad 15 let vybere a vyhodnotí odborná porota vedená fotografem Robertem Goláněm. Fotografie soutěžících pak organizátoři od 25. listopadu vystaví v prostorách vestibulu kina Vatra.

Vernisáž se uskuteční 26. listopadu v 15.30 hodin. Soutěžící, kteří se umístí na 1. až 3. místě v obou věkových kategoriích, odměnění organizátoři věcnými cenami.