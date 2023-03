Skvělé herecké výkony, originální kostýmy, salvy smíchu do posledního místečka vyprodaného sálu a na závěr ovace vestoje. Taková byla sobotní premiéra komedie dell´arte Sluha dvou pánů v Divadle v Lidovém domě ve Vsetíně.

Herci vsetínského Divadla v Lidovém domě uvedli v úspěšné premiéře komedii dell´arte Sluha dvou pánů. | Foto: se svolením Divadla v Lidovém domě

Tříhodinové představení italského dramatika Carla Goldoniho přivedlo do vsetínského divadla klasiku. A ne ledajakou. Vsetínský divadelní soubor se pustil do přepisu, který řadu let plnil první českou scénu – Národní divadlo.

„Přistupovali jsme k tomu s velkým respektem. Snad se nám podařilo dát divákovi vše, co tato skvělá hra nabízí,“ poznamenal krátce po premiéře představitel role prostořekého Truffaldina Pavel Rejman. Právě jeho výkon průběžně diváci oceňovali nadšenými potlesky a především neutuchajícím smíchem.

Jazzově laděné písně slavných „Brouků“ přiveze na Vsetín Walter Fischbacher Trio

„Jsem naprosto nadšená. Samotná hra je fenomén a naši vsetínští herci jsou skvělí. Prostě paráda. Strašně na mě působí, že se nehýbá se scénou a že jde opravdu o text a výkony herců. Člověk tak může hru vnímat velmi čistě takovou jaká je. A Pavel Rejman je fenomenální. Nádhera,“ neskrývala nadšení vsetínská hudebnice Hana Škarpová.

Podobně si vsetínského Sluhu dvou pánů užívala Kristýna Štívová. „Skvělé. Moc se mi to líbilo. Nádherné kostýmy, parádní scéna. Měli to krásně propracované. Co tam předvedl Pavel Rejman, bylo naprosto neuvěřitelné.“

Chantal Poullain okouzlí Vsetín svými šansony v doprovodu jazzového tria

Na své oblíbence ze Vsetína se přijeli až z Uherského Hradiště podívat také manželé David a Irena Vackovi, kteří byli dlouhá léta spjati se Slováckým divadlem. „Moc jsme si to užili. Teď do divadla moc nechodíme, takže jsme se na naše oblíbené Divadlo v Lidovém domě těšili. Byl to krásný večer a klobouk dolů před celým týmem,“ uvedl David Vacke, který před časem ve Vsetíně režíroval hru Neběhej s nůžkama v ruce.

Superlativy nešetřila ani jeho žena, vsetínská rodačka Irena. „Jsou to moji miláčci, obdivuju je. Je neuvěřitelné, co zvládnou. Utáhnout tříhodinové představení, to je prostě neuvěřitelné.“

A kdo získal legendární puding, o který se už z tradice Truffaldino dělí s diváky? Na ráně v premiérovém představení byla Věra Goldová. „Puding jsem chtěla vrátit Pavlovi Rejmanovi na závěr při děkovačce, ale bylo tam hodně lidí,“ přiznala se po představení a dodala. „Velice se mi to líbilo.“

TVŮRČÍ TÝM:

Režie: kolektiv Divadla v Lidovém domě, překlad: Eva Bezděková, dramaturgická supervize: Renata Trličíková, návrhy kostýmů a scény: Milena Dubšíková, hudební koncept: Ondřej Žilák, lightdesign a zvuk: Tomáš Rejman, nápověda: Naďa Zlámalová

Sluha dvou pánů ve Vsetíně přinesl divákům velkolepou podívanou, ve které své herecké umění předvedli kromě Pavla Rejmana také Petr Štíva, Mirka Kocůnová, Pavel Koňařík, Tomáš Koňařík, Jiří Trezner, Míla Dümlerová, Kateřina Pruknerová, Dagmar Pavloušková a Jiří Buš.

Není bez zajímavosti, že hra Carla Goldoniho přinesla do souboru vsetínských ochotníků nový herecký styl. Museli se totiž naučit postupy komedie dell´arte, které jsou naprosto odlišné od běžného hereckého řemesla. Vychází z pouličního divadla a jsou založeny především na improvizaci.

Aneta Langerová se na turné zastaví ve Vsetíně. Přiveze kapelu i smyčcové trio

Vsetínského Sluhu dvou pánů navíc jakoby shůry řídí postava, se kterou autor v 18. století nemohl počítat. Tou je tajemný DJ, který nejenom řídí hudební vložky představení, ale plní i funkci pána boha, ke kterému se Truffaldino občas modlí. Jeho představitelem je Ondřej Žilák.

Dalším geniálním tahem společné režie u této inscenace je tzv. přiznání nápovědy. V tomto případě si „nápovědka“ Naďa Zlámalová sedla ke svému stolku vedle scény na forbínu a musela se dokonce podělit s věčně hladovým hlavním hrdinou o svou svačinu.

Další představení komedie Sluha dvou pánů uvidí zájemci ve Vsetíně ve čtvrtek 23. března v 19 hodin a následně v pátek 14. dubna a ve čtvrtek 20. dubna.

OBSAZENÍ:

Truffaldino: Pavel Rejman, Florindo: Marcel Hanzal/Petr Štíva, Beatrice: Mirka Kocůnová/Kateřina Mrlinová, Dottore: Pavel Koňařík, Pantalone: Jiří Trezner, Silvio: Tomáš Koňařík, Clarice: Míla Dümlerová, Smeraldina: Kateřina Pruknerová, Brighella: Dagmar Pavloušková, číšník: Jiří Buš, DJ: Ondřej Žilák

Předprodej na www.dvld.cz nebo na pokladně v kině Vatra. Vstupné od 250 Kč. Více informací na stránkách divadla www.dvld.cz

AUTOR TEXTU: Miroslav Urubek