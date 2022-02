Tak zní oficiální stručný popis děje temného hororového dramatu s názvem Hrana zlomu se Štěpánem Kozubem a Pavlou Gajdošíkovou v ústředních rolích, který v pondělí 28. února od 20 hodin uvidí v odložené premiéře diváci v Kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm. Půjde zároveň o poslední projekci českého filmu v tomto kině před jeho plánovanou rekonstrukcí na kulturní centrum.

Volba místa není náhodná – tvůrci film jej právě v Rožnově z velké části natočili. Scénář napsal a snímek také režíroval Emil Křižka, rodák z Horní Bečvy, který v současné době v Rožnově pod Radhoštěm žije a film rožnovskému publiku na premiéře také osobně uvede. Připojí se k němu kameraman polského původu Ryszard Perzynski. Po skončení projekce bude možné si oběma popovídat.

Na vsetínské radnici vlaje ukrajinská vlajka, v Rožnově nasvítili most

Ještě jedno propojení snímku s valašským městem představuje také další z hereckých představitelek, rožnovská rodačka Alena Sasínová-Polarczyk. Hlavní role ve filmu ztvárnili Štěpán Kozub a Pavla Gajdošíková, nedávno oceněná Cenou filmové kritiky. Ve snímku, který si pohrává s divákovou představivostí a jehož děj je nelineární, hraje i rodák z Havířova Petr Panzerberger, známý z ostravského Divadla Mír.

„Hrana zlomu je v základu o obětech a pachatelích. Jak se navzájem ovlivňují a jak se jeden stává druhým. Je seskládaná v mozaice, kde jsou různé scény řazeny takovým způsobem, aby si divák vytvářel určité domněnky,“ říká o svém snímku režisér a scénárista Emil Křižka.

Při natáčení podle svých slov s herci mluví o jednotlivých scénách a říká jim svou představu o tom, co by měly vyjadřovat, jaké emoce vyvolávat. „Potom jsem sám rád překvapován tím, co mi herci nabídnou. Častokrát řeknou – to nebudeme říkat, to umíme zahrát. Je pro mě satisfakce, když pak vidím scénu, kterou jsem nějak zamýšlel a teď vidím herce, jak to začnou hrát, jak to ožívá, někdy až tak, jak jsem si to nepředstavoval,“ popisuje režisér.

Najít film podobný Hraně zlomu podle vlastních slov není schopný. „A viděl jsem toho dost. Samozřejmě si divák, což bych chtěl, odnese silný zážitek, ať už bude jakýkoliv. A zažije určité pocity, které v normálním světě asi těžko zaznamená,“ říká o svém snímku Křižka.

Hrana zlomu před několika dny získala distributora pro světový trh, exkluzivním držitelem práv je nyní společnost Dutch Features. Křižka se svým předchozím filmem Ruchoth Raoth uvedeným na festivalech po celém světě slavil úspěchy v Minsku, New Yorku či Los Angeles a Štěpán Kozub, který v něm také hrál, získal za svou roli v roce 2018 hlavní hereckou cenu na festivalu indie hororových filmů v Las Vegas.

Temné drama Hrana zlomu vyprávějící příběh dvou dysfunkčních rodinách mělo na podzim loňského roku světovou premiéru na Febiofestu a bylo uvedené v české omezené distribuci, další uvedení je plánováno na jaro letošního roku.

Producenty Hrany zlomu jsou Vratislav Šlajer a Jakub Koštál ze společnosti Bionaut, kteří mají na kontě internetový seriál #martyisdead oceněný mezinárodní Emmy a kritiky vyzdvihovanou komedii s prvky hororu Shoky & Morthy: Poslední velká akce.

Vratislav Šlajer se svými kolegy z Bionautu patří mezi popularizátory temného žánru v Čechách. Právě Šlajer stojí i za vznikem platformy pro fanoušky hororů, thrillerů, noir, dark fantasy či true crime z celého světa s názvem Planet Dark, která má tisíce odběratelů. Pod labelem Planet Dark vznikl i nový celovečerní film Hrana zlomu, jehož koproducenty jsou Studio Beep a PFX. Snímek byl podpořen Státním fondem kinematografie a Moravskoslezským krajem. Na výrobě se spolupracuje s Moravskoslezskou filmovou kanceláří a Zlín Film Office. Odložená premiéra filmu Hrana zlomu se uskuteční v Kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm za účasti tvůrců v pondělí 28. února 2022 od 20 hodin.

Filmový trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=ADTN2XDKA5A