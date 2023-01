„Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu dlouhodobě spolupracujeme s Židovským muzeem v Praze a přivážíme do Vsetína velmi zajímavé a kvalitně zpracované tematické výstavy,“ říká v této souvislosti produkční Domu kultury Vsetín Zdeněk Holoubek.

Letos byla do města propůjčena výstava Neztratit víru v člověka, která představuje osudy šesti židovských dětí od roku 1938 do roku 1945 v kontextu historických událostí. Osobní příběhy jsou pro návštěvníky výstavy klíčem k historickým událostem předválečného a válečného Československa. Výstava bude ve foyer kina k vidění do 26. února.

V pátek 27. ledna bude program zaměřený na školy – studenti v Divadle v Lidovém domě uvidí monodrama Magen David v režii Jakuba Hekla. Jedná se o představení na motivy knihy Očima dítěte vycházející z deníku židovské dívky Ilsy Eichnerové.

„Monodrama přibližuje pohnutý osud mladé dívky během událostí holocaustu a ukazuje především na hodnoty, díky nimž nalezla vnitřní sílu, kterou u jejího národa symbolizuje Davidova hvězda, tedy hebrejsky Magen David,“ přiblížil téma hry její režisér Jakub Hekl. V hlavní roli se představí Petra Benediktyová.

Ve stejný dne – v pátek 27. ledna – se ve Vsetíně uskuteční také pietní akt. Lidé se mohou už tradičně sejít u pomníku ve Štěpánské ulici, který stojí na místě vypálené židovské synagogy. Setkání začíná v 10 hodin dopoledne a vedle vedení města se jej zúčastní také zástupci společenských organizací. V doprovodném programu vystoupí studenti Masarykova gymnázia.

Program připomínkového týdne věnovaného památce obětí holocaustu uzavře nedělní filmová projekce v Kině Vatra.

„Uvedeme restaurovanou kopii prvního filmu režiséra Jana Němce Démanty noci. Film podle povídky Arnošta Lustiga vypráví příběh dramatického útěku dvou českých mladíků z transportu smrti,“ přiblížil dramaturg vsetínského kina Petr Mašata. Projekce začíná v neděli 29. ledna v 19.30 hodin.