Ostravské trio muzikantů, kteří si říkají CI3, přijede ve čtvrtek 13. dubna koncertovat do malého sálu vsetínského Domu kultury. Uskupení vzniklé postupnou evolucí z kapely Café Industrial zahraje svou nadžánrovou tvorbu nejen z posledního alba Hodně řeky. Koncert začíná v 19 hodin.

Kapela CI3. | Foto: se svolením DK Vsetín

Promyšleně vystavěná gradace skladeb, interakce mezi hráči i mezi kapelou a publikem, to charakterizuje tvorbu i koncerty kapely CI3. Osobitá formace vznikla v roce 2020 ze skupiny Café Industrial.

CI3 – Obzor

Zdroj: Youtube

Zlomovým bodem bylo nahrání nového alba s názvem Hodně řeky. „My dva s Viktorem spolu hrajeme dvacet let a dostaneš se do stavu, kdy si řekneš, že by možná nebylo od věci založit nějakou novou kapelu. Ale pak zjistíš, že bys ji založil se stejnými lidmi, s kterými hraješ. Vlastně jsme se rozpadli a založili CI3. A CI3 jsme od doby, kdy na basu nastoupila Kristýna,“ řekl v minulosti o vzniku kapely s novým názvem Českému rozhlasu kytarista a frontman František Kuča.

CI3 – V náručí (živě)

Zdroj: Youtube

Kapela není neznámá ani vsetínskému publiku. „I když se CI3 v Domě kultury představí poprvé, ve Vsetíně už ji mohli diváci a posluchači vidět na festivalu Valašský nákyp nebo u příležitosti kulturní středy v KICu nebo v KUS na Maštaliskách,“ připomněla za pořadatele Eva Hennelová.

CI3 hraje ve složení František Kuča – kytara, zpěv, Kristýna Krompolcová – basa, Viktor Dořičák – bicí.