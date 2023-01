„Podzimní dny byly po koronavirové ‚dietě‘ až nečekaně úspěšné. Díky divácké přízni a vytrvalým návštěvám koncertů,“ pochvaluje si dramaturg Karel Prokeš.

Nyní se do Valmezu coby úvodní host letošního koncertního seriálu po delším čase vrací Will Johns.

„Brightonský bluesový zpěvák, kytarista a skladatel dosahuje mistrovské rovnováhy mezi tradičním pojetím blues a soulu a moderním vkusem. Patří dnes k nejlepším bluesovým umělcům Velké Británie,“ přiblížil Prokeš.

Will Johns se narodil v roce 1973 s hudbou v krvi. Jeho rodiči jsou britská herečka a modelka Paula Boyd, sestra slavné Pattie Boyd, manželky „brouka“ George Harrisona a později kytarového krále Erica Claptona, a americký hudební producent a zvukař Andy Johns, který se podepsal mimo jiné na úspěchu zásadních alb Led Zeppelin, Cream a Jethro Tull.

„Will Johns tedy měl, dík své přelétavé tetě, i dva povedené strýčky z nejvyšších pater pop kultury, kteří ho muzikantsky ovlivnili. Ale i kdyby ho oba najednou, každý za jednu ruku, vedli nejkratší cestou do světa hudby, nebylo by to nic platné, kdyby Will nebyl talentovaný a pilný,“ poznamenal Karel Prokeš.

Will Johns je dnes respektovaný umělec – skladatel a pozoruhodný interpret. Vydal čtyři alba, zatím poslední s názvem Bluesdaddy v roce 2021, a byl tři roky po sobě nominován v kategorii Nejlepší původní bluesová píseň na British Blues Awards. Návštěvníci žánrových koncertů jej mohli vídat na pódiích vedle Ronnieho Wooda, Robena Forda, Erica Claptona i zesnulého baskytaristy a Claptonova spoluhráče z legendárního tria Cream Jacka Bruce.

V recenzi zmiňovaného alba Bluesdaddy se mimo jiné píše, že deska virtuóza bluesové kytary Willa Johnse se vyznačuje přímým tahem na branku a minimem zdržujících efektů.

„Nabízí láskyplně vybranou sbírku jedenácti autentických, syrově znějících bluesových klasik a původní Johnsovu titulní skladbu, poctu velikánům žánru od B.B. Kinga a Roberta Johnsona po Petera Greena a Ry Coodera,“ stojí v hodnocení s doplněním, že album je příkladem Johnsova konzistentního přístupu, kde je moderní sound pevně ukotvený v historii blues.

„V bluesovém světě je přirozené, že mladší hudebníci hrají skladby starých mistrů, bluesové standardy, které každý zná. Já na album Bluesdaddy naskládal klasické písně, které mají lidé rádi, a každé jsem dal pečeť svého rukopisu,“ říká pak sám Will Johns o desce, která byla okamžitě po vydání v dubnu 2021 vybrána do rubriky Album měsíce v měsíčníku Blues in Britain.

Britsko-české trio Willa Johnse vystoupí na Malé scéně ve Valašském Meziříčí 22. ledna od 19.30 hodin. Vstupné v předprodeji 180, na místě 210 Kč

Hudební ukázky:

Will Johns - Bluesdaddy (Official Video)

Zdroj: Youtube

Will Johns - Never Rains (Official Video)

Zdroj: Youtube

The Will Johns Band - Smuggler's Blues

Zdroj: Youtube

Will Johns - Superstition (Koktebel Jazz Party 2015) ?

Zdroj: Youtube