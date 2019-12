Pořadatelé rodinného festivalu Holešovská Regata oznámili hlavní hudební hvězdy, které v Holešově v červnu příštího roku vystoupí na jubilejním desátém ročníku této oblíbené rodinné akce.

Holešovská regata. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vendula Pudelková

V průběhu dvoudenního festivalu, který se uskuteční tradičně v zahradách holešovského zámku ve dnech 19. a 20. června 2020, divákům zahrají VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND, ANNA K., MAREK ZTRACENÝ, NO NAME, MŇÁGA & ŽĎORP, LACO DECZI & CELULA NEW YORK, SUPPORT LESBIENS, ČECHOMOR s Filharmonií Bohuslava Martinů a další.