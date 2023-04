Slovinský rodák, muzikant a zpěvák Paul Batto se po několika letech vrací na Malou scénu za oponou do Valašského Meziříčí. Se svým triem tady vystoupí ve středu 29. března od 19.30 hodin. Koncert je součástí letošního ročníku hudebního seriálu Jarní jazz & bluesové dny.

Muzikant a zpěvák Paul Batto se vrací na Malou scénu za oponou do Valašského Meziříčí. Se svým triem tady vystoupí ve středu 29. března od 19.30 hodin. | Foto: Rafael Sampedro (Paul Batto promo)

Písničkář, který prostřednictvím hluboce osobní poezie nabízí posluchači možnost nahlédnout do jeho věčně neklidné duše. Těmito slovy lze podle dramaturga meziříčské Malé scény Karla Prokeše snad nejlépe charakterizovat hudebníka Paula Batto.

„Není snadné zařadit do žánrové škatulky někoho, kdo se tomu nejspíš záměrně vzpírá. Paul Batto prožil příběhy, které by vydaly na román. Přichází nám je vyprávět v písních, které jsou plné silných emocí, nekonečného smutku i věčné naděje,“ říká Karel Prokeš.

Chantal Poullain okouzlí Vsetín svými šansony v doprovodu jazzového tria

Paul sklidil uznání kritiky za obraznost své poezie, osobitou hru na kytaru, naléhavý zpěv a výsostně kultivovaný projev. Publikum po celé Evropě bylo dojato sílou jeho balad.

Paul Batto Trio – Hold The Line

Zdroj: Youtube

Tři jeho nedávná alba Ain't But One Way (2009), Lonesome Road (2014) a Straight Talk (2017) získala skvělé recenze v řadě zemí. Walking Close (2019) je Paulova nejnovější deska, jíž zúročil desetiletou spolupráci s českým klavíristou Ondrou Křížem.

Aneta Langerová se na turné zastaví ve Vsetíně. Přiveze kapelu i smyčcové trio

Paul Batto se narodil v roce 1967 ve slovinské Lublani. V polovině 80. let bývalou Jugoslávii opustil. Přestěhoval se nejprve do Švýcarska, ale to zdaleka nebyla konečná. Od té doby žije v různých evropských zemích.

„Zkouší to leckde a ať je kdekoli, snaží se nahlédnout pod povrch televizních zpráv, pod střechy domů a za dveře bytů obyčejných lidí. Prošlapal podrážky mnoha párů bot i v Česku, aby poznal o čem sní lidé, které potkává na svých toulkách,“ popisuje Karel Prokeš.

Paul Batto Trio – What a Mornin´

Zdroj: Youtube

Podle jeho slov se Paul Batto nebrání žádné z přijatelných možností k uměleckému vyjádření – od sólových vystoupení v komorním prostředí klubů až po koncerty s významnými soubory a orchestry.

Možná nejdůležitějším angažmá v jeho začátcích bylo několik let s vokální gospelovou skupinou ABC Blues Band. Následovala řada spoluprací s různými jazzovými komby i velkými kapelami ve Švýcarsku, později v Maďarsku a nakonec i v České republice.

Paul Batto Trio – Here Comes that Rainy Day

Zdroj: Youtube

Od roku 2003 Paul absolvoval rozsáhlé turné jako sólový umělec i v duu se zmíněným českým pianistou Ondřejem Křížem. Vystupoval na mnoha festivalech, v divadlech, velkých sálech kulturních center i v klubech v Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Francii, Rakousku, Německu, nevynechal ani středoevropské Slovensko.

„Paul má stále nabitý program. V jeho diáři je zapsáno na sto padesát koncertů ročně. To je důvod, proč jsme ho už pár let ve Valmezu na Malé scéně neviděli, ale vyplatilo se počkat. Jeho aktuální trio je radost poslouchat,“ ujišťuje závěrem dramaturg Karel Prokeš.